الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Easy Touch

قدر بخاري للملابس

GC500/46
العثور على الدعم لهذا المنتج
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
    -{discount-value}

    Easy Touch قدر بخاري للملابس

    GC500/46
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل قدر بخاري للملابس

      إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

      بفضل البخار القوي والمستمر وإعدادات البخار

      • 1500 واط
      • عمود قابل للضبط
      • إعدادان للبخار
      آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

      آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

      إن القدر البخاري آمن على كل أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.

      وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse

      وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse

      يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse بشكل منتظم.

      خزان ماء قابل للفك

      خزان ماء قابل للفك

      خزان مياه كبير وقابل للفك وشفاف، مناسب لجلسة كيّ طويلة بواسطة البخار. بالإضافة إلى ذلك، تسهل إعادة تعبئته ويتمتّع بفتحة تعبئة كبيرة.

      قاعدة بخار حجم XL لنتائج أسرع

      قاعدة بخار حجم XL لنتائج أسرع

      يتميّز رأس القدر البخاري السهل الاستخدام والمميز بقاعدة بخار حجم XL تساعدك في الحصول على النتائج المرجوّة بسرعة.

      عمود قابل للضبط لإعدادات ارتفاع متعددة

      عمود قابل للضبط لإعدادات ارتفاع متعددة

      عمود قابل للضبط مضمّن لتعليق الملابس أثناء استخدام البخار. وهو قابل للطيّ بهدف تخزينه بسهولة.

      بخار مستمر وقوي

      بخار مستمر وقوي

      يتم نفخ البخار بشكل مستمر عبر الفوهة، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.

      مستويان للبخار لمختلف أنواع الأقمشة

      حدد مستوى البخار المفضل لديك للحصول على نتائج مثالية على مختلف أنواع الأقمشة.

      المواصفات التقنية

      • سهل الاستخدام

        طول سلك الطاقة
        1.4 m
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        آمن على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        سعة خزان الماء
        1200 ml

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار متغير
        2 levels
        بخار مستمر
        30 g/min
        الفولتية
        220 V
        الطاقة
        1500 W

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        Easy Rinse

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

          أقر بذلك

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.