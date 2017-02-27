مصطلحات البحث

AR
EN
  • إزالة التجاعيد بسرعة بفضل قوة البخار إزالة التجاعيد بسرعة بفضل قوة البخار إزالة التجاعيد بسرعة بفضل قوة البخار

    Steam&Go قدر بخاري للملابس محمول باليد

    GC322/67

    إزالة التجاعيد بسرعة بفضل قوة البخار

    إن هذا القدر البخاري للملابس المحمول باليد مثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الثياب وللملابس التي يصعب كيّها. إنه سهل الاستخدام وسريع، فيعتبر الملحق المثالي لمكواتك.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Steam&Go قدر بخاري للملابس محمول باليد

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل قدر بخاري للملابس

    إزالة التجاعيد بسرعة بفضل قوة البخار

    مثالي للملابس الدقيقة وللسفر

    • 1200 واط
    • بخار عند الطلب
    • فرشاة
    • علبة تخزين مقاومة للسخونة
    لا حاجة للوح كيّ

    لا حاجة للوح كيّ

    من خلال استخدام القدر البخاري لن تحتاج إلى لوح كيّ بعد الآن، الأمر الذي يجعل الكي خاليًا من العناء.

    بخار تلقائي مستمر تولّده المضخة الكهربائية

    بخار تلقائي مستمر تولّده المضخة الكهربائية

    توفر المضخة الكهربائية دفق بخار مستمر لإزالة التجاعيد بسرعة وسهولة.

    خزان ماء قابل للفك لسهولة التعبئة

    خزان ماء قابل للفك لسهولة التعبئة

    خزان ماء قابل للفك لسهولة التعبئة

    تصميم مريح للاستخدام اليدوي

    تصميم مريح للاستخدام اليدوي

    يتميّز القدر البخاري المحمول باليد بوزنه الخفيف وسهولة استخدامه وذلك بفضل تصميمه المريح والصغير الحجم. ما عليك سوى الضغط على الزر لإزالة التجاعيد بسرعة مع دفق بخار مستمر.

    آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

    آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

    إن القدر البخاري آمن على كل أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.

    ملحق الفرشاة لنتائج حريرية

    ملحق الفرشاة لنتائج حريرية

    استخدم ملحق الفرشاة مع الملابس الأكثر سمكًا مثل المعاطف لوصول أفضل للبخار كما للاستمتاع بنتائج حريرية.

    وقت إحماء سريع

    يصبح القدر البخاري جاهزًا للاستخدام في غضون ثوانٍ.

    يقتل البخار ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا*

    يقتل البخار الساخن ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا الموجودة على الثياب ويساعد في تأخير وقت الغسيل أو التنظيف الجاف*.

    إزالة رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم

    يزيل البخار القوي رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم.

    علبة تخزين فورية

    تسمح لك علبة التخزين الفريدة والصلبة هذه بتخزين القدر البخاري للملابس الساخن على الفور وبطريقة آمنة.

    المواصفات التقنية

    • التخزين

      حل التخزين
      علبة مقاومة للحرارة

    • الأبعاد المادية

      الوزن
      0,660 كجم

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      60  ml
      آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
      حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
      طول سلك الطاقة
      2  m

    • الملحقات المضمّنة

      فرشاة
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      1200  W
      الفولتية
      240  V

    • الحجم والوزن

      أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
      38 × 12 × 15  cm
      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      34.7 x ‏12.9 ‏‏x ‏12.2  cm

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الجوائز

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • * تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية فحصًا لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.