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Steam&Go

قدر بخاري للملابس محمول باليد

GC310/35
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • إزالة سريعة للتجاعيد بمجرد لمسة إزالة سريعة للتجاعيد بمجرد لمسة إزالة سريعة للتجاعيد بمجرد لمسة
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    Steam&Go قدر بخاري للملابس محمول باليد

    GC310/35
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    إزالة سريعة للتجاعيد بمجرد لمسة

    إن هذا القدر البخاري للملابس المحمول باليد مثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الثياب وللملابس التي يصعب كيّها. إنه سهل الاستخدام وسريع، فيعتبر الملحق المثالي لمكواتك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Steam&Go قدر بخاري للملابس محمول باليد

    إزالة سريعة للتجاعيد بمجرد لمسة

    إن هذا القدر البخاري للملابس المحمول باليد مثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الثياب وللملابس التي يصعب كيّها. إنه سهل الاستخدام وسريع، فيعتبر الملحق المثالي لمكواتك. إكتشف كلّ المميزات

    إزالة سريعة للتجاعيد بمجرد لمسة

    إن هذا القدر البخاري للملابس المحمول باليد مثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الثياب وللملابس التي يصعب كيّها. إنه سهل الاستخدام وسريع، فيعتبر الملحق المثالي لمكواتك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Steam&Go قدر بخاري للملابس محمول باليد

    إزالة سريعة للتجاعيد بمجرد لمسة

    إن هذا القدر البخاري للملابس المحمول باليد مثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الثياب وللملابس التي يصعب كيّها. إنه سهل الاستخدام وسريع، فيعتبر الملحق المثالي لمكواتك. إكتشف كلّ المميزات

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      إزالة سريعة للتجاعيد بمجرد لمسة

      • 1000 واط
      • بخار عند الطلب
      • فرشاة
      لا حاجة للوح كيّ

      لا حاجة للوح كيّ

      من خلال استخدام القدر البخاري لن تحتاج إلى لوح كيّ بعد الآن، الأمر الذي يجعل الكي خاليًا من العناء.

      بخار تلقائي مستمر تولّده المضخة الكهربائية

      بخار تلقائي مستمر تولّده المضخة الكهربائية

      توفر المضخة الكهربائية دفق بخار مستمر لإزالة التجاعيد بسرعة وسهولة.

      ملحق الفرشاة لنتائج حريرية

      ملحق الفرشاة لنتائج حريرية

      استخدم ملحق الفرشاة مع الملابس الأكثر سمكًا مثل المعاطف لوصول أفضل للبخار كما للاستمتاع بنتائج حريرية.

      خزان ماء قابل للفك لسهولة التعبئة

      خزان ماء قابل للفك لسهولة التعبئة

      خزان ماء قابل للفك لسهولة التعبئة

      تصميم مريح للاستخدام اليدوي

      تصميم مريح للاستخدام اليدوي

      يتميّز القدر البخاري المحمول باليد بوزنه الخفيف وسهولة استخدامه وذلك بفضل تصميمه المريح والصغير الحجم. ما عليك سوى الضغط على الزر لإزالة التجاعيد بسرعة مع دفق بخار مستمر.

      وقت إحماء سريع

      وقت إحماء سريع

      يصبح القدر البخاري جاهزًا للاستخدام في غضون ثوانٍ.

      يقتل البخار ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا*

      يقتل البخار ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا*

      يقتل البخار الساخن ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا الموجودة على الثياب ويساعد في تأخير وقت الغسيل أو التنظيف الجاف*.

      إزالة رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم

      إزالة رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم

      يزيل البخار القوي رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم.

      آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

      آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

      إن القدر البخاري آمن على كل أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        البخار المستمر
        لغاية 20 غ/د
        فولتية
        220 V
        آمن على كافة أنواع الأقمشة
        حتى على الحرير الناعم
        الطاقة
        1000 W
        إخراج البخار
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2 m
        أبعاد المنتج
        34.7 x ‏12.9 ‏‏x ‏12.2 cm
        سعة خزان الماء
        60 ml
        وزن المنتج مع العلبة
        0.890 kg
        أبعاد العلبة
        38 × 12 × 15 cm
        فرشاة
        نعم
        وقت التسخين
        أقل من 1 دقيقة
        وزن المنتج
        0.660 kg

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم

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          الآراء

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          • * تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية فحصًا لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق.