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Genuine replacement filter

NanoProtect HEPA

FY3433/10
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
  • حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق
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    Genuine replacement filter NanoProtect HEPA

    FY3433/10
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق

    يضمن فلتر NanoProtect HEPA حمايتك من الفيروسات والبكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة. إكتشف كلّ المميزات

    Genuine replacement filter NanoProtect HEPA

    حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق

    يضمن فلتر NanoProtect HEPA حمايتك من الفيروسات والبكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة. إكتشف كلّ المميزات

    حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق

    يضمن فلتر NanoProtect HEPA حمايتك من الفيروسات والبكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة. إكتشف كلّ المميزات

    Genuine replacement filter NanoProtect HEPA

    حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق

    يضمن فلتر NanoProtect HEPA حمايتك من الفيروسات والبكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة. إكتشف كلّ المميزات

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      حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق

      فلتر Philips أصلي يتّسع بطريقة مثالية

      • فترة استهلاك تصل إلى 24 شهرًا
      • تنقية 99,97% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرومترات
      تضمن فلاتر Philips عمل جهازك بطريقة فعالة

      تضمن فلاتر Philips عمل جهازك بطريقة فعالة

      تخضع فلاتر الهواء من Philips لاختبارات إلزامية وصارمة قبل إطلاقها من المصنع. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. تم تصميم فلاترنا لتزويد جهاز تنقية الهواء من Philips بأفضل أداء حتى آخر يوم من فترة استهلاكها.

      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات

      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات

      يلتقط جهاز تنقية الهواء الرذاذات، بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختباره بشكل منفصل للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء. وتم اختبار فعاليته أيضًا ضد فيروس كورونا (8).

      استخدام لمدة تصل إلى 24 شهرًا

      استخدام لمدة تصل إلى 24 شهرًا

      يقدّم فلتر NanoProtect HEPA حماية متسّقة ويضمن تنقية مثالية لمدة تصل إلى سنتَين. (1)

      راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

      راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

      يعلمك جهاز Philips عندما يحين وقت تنظيف الفلتر الأولي واستبدال الفلتر. وتتطلّب العملية أقل من دقيقة واحدة. أما صيانة الجهاز فلا تتطلّب مجهودًا، وذلك لضمان الاستمتاع دائمًا بهواء نظيف وصحي.

      اتصل بالجهاز وراقبه بواسطة التطبيق

      اتصل بالجهاز وراقبه بواسطة التطبيق

      يمكنك مراقبة فترة استخدام الفلتر وحالته في أي وقت وأي مكان بفضل تطبيق CleanHome+‎ (2). احصل على تنبيه عندما يحبن وقت تغيير الفلتر وتمكّن من طلب فلتر بديل بسهولة ومباشرة من التطبيق (3).

      ملاءمة مثالية لأداء عالٍ على الدوام

      تم تصميم فلتر Philips الأصلي إلى جانب الجهاز نفسه لضمان ملاءمة مثالية، بهدف تشغيل الجهاز بسلاسة دائمًا.

      ينظّف فلتر NanoProtect HEPA بوقت أسرع من H13 (4)

      يتميّز فلتر NanoProtect HEPA بألياف ذات مقاومة منخفضة، وذلك لزيادة تدفق الهواء إلى أقصى حد. تجذب شحنة الكهرباء الاستاتيكية الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون مع فعالية تبلغ 99,98%، لتمكين الفلتر من تنظيف الهواء بوقت أسرع من فلتر HEPA H13 المستخدَم لأغراض طبية (4)

      المواصفات التقنية

      • الأداء

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        50*290*370 مم mm
        أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
        55*295*377 mm
        اللون (الألوان)
        أبيض، رمادي
        تنقية الجسيمات
        99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
        تنقية مسببات الحساسية
        99,99%
        تنقية الفيروسات والرذاذ
        99,9%

      • الاستبدال

        لجهاز (أجهزة) تنقية الهواء من Philips
        AC4550، ‏AC4558، ‏AC3256، ‏AC3259

      • الصيانة

        غسل تحت المياه
        لا
        تنظيف بواسطة فرشاة
        لا
        التنظيف بواسطة منتجات كيميائية
        لا

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          الجوائز

          الآراء

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          عنوان الشركة المصنّعة
          مخاطر المنتج
          • (1) يتم احتساب فترة الاستخدام الموصى بها بالاستناد إلى متوسط وقت الاستخدام الخاص بمستهلكي منتجات Philips وبيانات مستوى تلوّث الهواء الخارجي في المدن التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO). يتأثر وقت الاستخدام الفعلي بظروف الاستخدام ووتيرته.
          • (2) ينطبق على طرازات محددة فقط مع إمكانية الاتصال
          • (3) ينطبق في البلدان حيث يتوفر متجر لشركة Philips فقط
          • (4) تتميّز مادة فلتر NanoProtect HEPA بمقاومة أدنى لدفق الهواء مقارنة بفلتر HEPA H13، مما يسمح لجهاز تنقية الهواء من Philips المزوّد بفلتر NanoProtect بتقديم معدل أعلى من تسليم الهواء النظيف (CADR) مقارنة بفلتر HEPA H13 معتمد وبحجم مماثل.
          • (5) من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم اختباره ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية وفق معيار DIN71460-1.
          • (6) بالاستناد إلى الفلتر المستخدَم مع جهاز تنقية الهواء AC1711 أو 1715 من Philips.
          • (7) تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Health group Ltd.‎ في حجرة اختبار بحجم يبلغ 28,5 م³ وملوّثة بفيروس الإنفلونزا من النوع "أ" (H1N1) المنقول في الهواء.
          • (8) اختبار معدل تقليل البكتيريا في مختبر خارجي، داخل حجرة اختبار ملوّثة برذاذات فيروس كورونا (فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي) المتعلّق بالطيور مع فلتر HEPA NanoProtect من Philips.

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