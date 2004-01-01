تلتقط ما يصل إلى 98% من الغبار والأوساخ في كل تمريرة

تم تصميم فوهة الشفط من 180 درجة لالتقاط دقيق وفعال لما يصل إلى 98% من الغبار والأوساخ في كل تمريرة وعلى كل أنواع الأرضيات، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.