بطارية ليثيوم أيون قوية بقوة 14.4 فولت لتشغيل الجهاز طويلاً

تنظيف لاسلكي بفضل بطاريات الليثيوم أيون بقوة 14.4 فولت لمدة 30 دقيقة من التشغيل. ليس الكبل بعد الآن عائقًا ويمكنك تنظيف الغرف المختلفة بسهولة من دون أي فوضى.