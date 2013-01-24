وضعية تثبيت ذاتية تسمح بإيقاف الجهاز في أي مكان

تتميّز العصا بوضعية تثبيت ذاتية مناسبة لإيقافها عموديًا مع المكنسة المحمولة باليد أو بدونها. بالتالي، يمكنك إيقاف العصا على الفور في أي مكان تريده، حتى أثناء التنظيف.