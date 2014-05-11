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تم إيقافه
DIS512/01
أسنان أكثر بياضًا
استمتع بابتسامة مشرقة وواثقة، أكثر بياضًا وصحية أكثر بفضل Zoom DayWhite من Philips. ونظرًا إلى أنك تبيّض أسنانك في المنزل وفي الوقت الذي تريده، لم يكن الحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا يومًا بهذه السهولة.
3 محاقن
9 تطبيقات
في مستويات تكثيف مختلفة
يسمح لك Zoom DayWhite من Philips تبييض أسنانك عندما يكون ذلك ملائمًا لك. ما عليك سوى وضع القوالب من 15 إلى 30 دقيقة مرتين يوميًا، وذلك وفقًا للصيغة التي يوصي بها طبيب الأسنان. وليس عليك القلق إذا نسيت استخدام القالب ليوم واحد، إذ أنه بإمكانك بدء برنامج التبييض وإيقافه بما يتناسب ووقتك.
بفضل Zoom DayWhite من Philips، يمكن لابتسامتك المشرقة أن تصبح أكثر بياضًا بسرعة ملحوظة، مع الحصول على أفضل النتائج فقط من سبعة إلى أربعة عشر يومًا.
Zoom DayWhite من Philips هو مبيّض أسنان يمكن استخدامه في المنزل، وهو يجمع ما بين: خلق ابتسامة متألقة، جعل الأسنان ناعمة ولامعة وإدارة الحساسية. وهذا يعني أن ابتسامتك تصبح صحية أكثر بينما يتم تبيضها من خلال تقوية ميناء الأسنان، ما يجعلها أكثر نعومة وبريقًا عند انتهاء العلاج.
المراجعات
Among dental professionals who have patients requesting specific brands of whitening.
قد لا تتوفر في كل البلدان.