حفلة بجوار المسبح. حفلة في الحمام. حفلتك الخاصة أينما كان.

أينما كنت، وفي أي وقت. يتميّز مكبر الصوت هذا بأنه مقاوم للمياه ومزوّد بتقنية Bluetooth، وهو يقدّم جهيرًا مدويًا وصوتًا ضخمًا لا تتوقّعه من حجم صغير جدًا. كذلك، يمكنك الاستمتاع بتشغيل المحتويات وإدخال الصوت لثماني ساعات. احتفل بطريقتك الخاصة، سواء أكنت في المسبح أم في الحمام.