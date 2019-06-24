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تم إيقافه

سماعة محمولة لاسلكية

BT150W/00

متوفر في

أزرق
أزرق
أسود
أسود
باللون الأبيض
باللون الأبيض

حفلة بجوار المسبح. حفلة في الحمام. حفلتك الخاصة أينما كان.

أينما كنت، وفي أي وقت. يتميّز مكبر الصوت هذا بأنه مقاوم للمياه ومزوّد بتقنية Bluetooth، وهو يقدّم جهيرًا مدويًا وصوتًا ضخمًا لا تتوقّعه من حجم صغير جدًا. كذلك، يمكنك الاستمتاع بتشغيل المحتويات وإدخال الصوت لثماني ساعات. احتفل بطريقتك الخاصة، سواء أكنت في المسبح أم في الحمام.

عرض جميع المزايا

حفلة بجوار المسبح. حفلة في الحمام. حفلتك الخاصة أينما كان.

  • Bluetooth

  • باللون الأبيض

مقاوم للمياه حتى عمق متر واحد ولغاية 30 دقيقة. تصنيف IPX7

سواء أكنت بجوار مسبح أم بحيرة أم في الحمام، استمتع باستخدام مكبر الصوت هذا بتصنيف IPX7؛ فهو مقاوم للمياه وقابل للطفو وقادر على تحمّل المياه لعمق يصل إلى متر واحد لغاية 30 دقيقة.

تشغيل لثماني ساعات. شحن عبر منفذ USB. كبل USB صغير مضمّن

توفر لك البطارية وقت تشغيل لثماني ساعات بعد عملية شحن كاملة، ويستغرق الشحن حوالى 3 ساعات، ويتم بسهولة من خلال كبل USB الصغير المضمّن.

أزار على مكبر الصوت، لتشغيل المحتوى والتحكم بمستوى الصوت/تخطي المسارات

تحكّم بالموسيقى باستخدام الأزرار الموجودة على جانب مكبر الصوت. اضغط للتشغيل واضغط مرتين على زرَي زيادة/خفض مستوى الصوت لتخطي المسارات. تتضمّن شبكة مكبر الصوت أضواء LED تضيء باللون الأزرق الثابت أو تومض بألوان عشوائية.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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