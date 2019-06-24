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تم إيقافه
BT150W/00
متوفر في
حفلة بجوار المسبح. حفلة في الحمام. حفلتك الخاصة أينما كان.
أينما كنت، وفي أي وقت. يتميّز مكبر الصوت هذا بأنه مقاوم للمياه ومزوّد بتقنية Bluetooth، وهو يقدّم جهيرًا مدويًا وصوتًا ضخمًا لا تتوقّعه من حجم صغير جدًا. كذلك، يمكنك الاستمتاع بتشغيل المحتويات وإدخال الصوت لثماني ساعات. احتفل بطريقتك الخاصة، سواء أكنت في المسبح أم في الحمام.
Bluetooth
باللون الأبيض
سواء أكنت بجوار مسبح أم بحيرة أم في الحمام، استمتع باستخدام مكبر الصوت هذا بتصنيف IPX7؛ فهو مقاوم للمياه وقابل للطفو وقادر على تحمّل المياه لعمق يصل إلى متر واحد لغاية 30 دقيقة.
توفر لك البطارية وقت تشغيل لثماني ساعات بعد عملية شحن كاملة، ويستغرق الشحن حوالى 3 ساعات، ويتم بسهولة من خلال كبل USB الصغير المضمّن.
تحكّم بالموسيقى باستخدام الأزرار الموجودة على جانب مكبر الصوت. اضغط للتشغيل واضغط مرتين على زرَي زيادة/خفض مستوى الصوت لتخطي المسارات. تتضمّن شبكة مكبر الصوت أضواء LED تضيء باللون الأزرق الثابت أو تومض بألوان عشوائية.
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