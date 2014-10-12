صغير الحجم وقوي وأكثر هدوءًا بنسبة 20%*

يمنحك مجفف الشعر Essential Care من Philips الطاقة والعناية التي تريدينها، وهو مصمم للاستمتاع بعملية تجفيف أكثر هدوءًا، مع تحسين الصوت بنسبة 20% مقارنة بـ HP4940. بات بإمكانك الآن الاستمتاع بتجربة قوية ومريحة أينما كنت.