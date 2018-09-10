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6800 series 4K UHD، شاشة رفيعة، LED TV مشغّل بواسطة Android™‎

تم إيقافه

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6800 series4K UHD، شاشة رفيعة، LED TV مشغّل بواسطة Android™‎

55PUT6800/56

6800 series 4K UHD، شاشة رفيعة، LED TV مشغّل بواسطة Android™‎

تم إيقافه

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Control your TV with your smart device

Philips Smart TV App

The Philips Smart TV app turns your smartphone or tablet into a smart remote, letting you switch channels, adjust volume, browse apps, and fine-tune your Ambilight settings with ease.

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Philips Smart TV App

البرامج وبرامج التشغيل

تاريخ البرامج الثابتة

  • الإصدار: 000.007.070.000
  • PDF ملف, 360 kB
  • 10 September 2018

تاريخ البرامج الثابتة

  • الإصدار: 000.007.040.000
  • PDF ملف, 357.7 kB
  • 12 February 2018

الدلائل والمستندات

دليل البدء السريع

  • PDF ملف, 1.4 MB
  • 1 March 2023

الكتيّب التجاري المترجم - English (US)

  • PDF ملف, 471.6 kB
  • 18 October 2023

الضمان والخدمة

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