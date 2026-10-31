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تلفزيون

Ambilight (66)

1 - 12 من 66 نتيجة
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Ambilight

جديد

  • 4K QD MiniLED
  • 4K QD MiniLED
  • 4K QD MiniLED

4K QD MiniLED
تلفزيون ذكي 4K QD MiniLED

65MLED631/56
  • تلفزيون ذكي MiniLED بحجم 164cm(65")
  • محرك الصور الذكي P5 بالذكاء الاصطناعي
  • Google TV™
  • Dolby Vision وDolby Atmos
عرض المنتج
  • OLED+
  • OLED+
  • OLED+
  • OLED+
  • OLED+

OLED+
تلفزيون Android بدقة 4K UHD. صوت Bowers&Wilkins

65OLED936/56
  • صوت من توقيع Bowers & Wilkins
  • تلفزيون Ambilight من 4 جوانب
  • محرك الصور المزدوج P5 بالذكاء الاصطناعي
  • 164 سم (65 بوصة)، تلفزيون Android
عرض المنتج
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED

OLED
4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

55OLED706/56
  • P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
  • صوت من Dolby Atmos
  • تلفزيون Ambilight من 3 جوانب
  • 139 سم (55 بوصة)، تلفزيون Android
عرض المنتج
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED

OLED
4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

77OLED806/56
  • P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
  • صوت من Dolby Atmos
  • تلفزيون Ambilight من 4 جوانب
  • 194 سم (77 بوصة)، تلفزيون Android
عرض المنتج
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED

OLED
4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

55OLED806/56
  • P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
  • صوت من Dolby Atmos
  • تلفزيون Ambilight من 4 جوانب
  • 139 سم (55 بوصة)، تلفزيون Android
عرض المنتج
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED

OLED
تلفزيون بنظام Android بدقة 4K UHD

55OLED807/56
  • P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
  • صوت من Dolby Atmos
  • تلفزيون Ambilight من 4 جوانب
  • 139 سم (55 بوصة)، تلفزيون Android
عرض المنتج
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED

OLED
تلفزيون Android بتقنية OLED ودقة 4K UHD

65OLED706/56
  • معالج P5 AI للحصول على صورة مثالية
  • صوت Dolby Atmos
  • تلفزيون Ambilight من 3 جوانب
  • تلفزيون Android مقاس 164 cm (65")
عرض المنتج
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED

OLED
4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

65OLED806/56
  • P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
  • صوت من Dolby Atmos
  • تلفزيون Ambilight من 4 جوانب
  • 164 سم (65 بوصة)، تلفزيون Android
عرض المنتج
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED

OLED
تلفزيون Ambilight بدقة 4K

65OLED708/56
  • تلفزيون Ambilight حجم 164 سم (65 بوصة)
  • P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
  • صوت من Dolby Atmos
  • Google TV™
عرض المنتج
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED

OLED
تلفزيون بنظام Android بدقة 4K UHD

65OLED807/56
  • P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
  • صوت من Dolby Atmos
  • تلفزيون Ambilight من 4 جوانب
  • 164 سم (65 بوصة)، تلفزيون Android
عرض المنتج
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED

OLED
تلفزيون Ambilight بدقة 4K

55OLED708/56
  • تلفزيون Ambilight حجم 139 سم (55 بوصة)
  • P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
  • صوت من Dolby Atmos
  • Google TV™
عرض المنتج
  • OLED+
  • OLED+
  • OLED+
  • OLED+
  • OLED+

OLED+
تلفزيون Android بدقة 4K UHD. صوت Bowers&Wilkins

55OLED936/56
  • صوت من توقيع Bowers & Wilkins
  • تلفزيون Ambilight من 4 جوانب
  • محرك الصور المزدوج P5 بالذكاء الاصطناعي
  • 139 سم (55 بوصة)، تلفزيون Android
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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.