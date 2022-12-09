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  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار

Curved Gaming Monitorشاشة ألعاب WQHD

34M2C7600MV/89

ألعاب تتخطى الابتكار

استمتع بالدقة التي تقدّمها شاشة الألعاب Evnia WQHD VA. انغمس تمامًا في المشاهد الرائعة ذات الألوان الغنية والتباين العالي، إلى جانب البُعد الجديد لتجربة العرض الذي تقدّمه إضاءة Ambiglow المبتكرة.

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ألعاب تتخطى الابتكار

  • Evnia 7000

  • 34 بوصة (86,36 سم)

  • 3440‏ × 1440 (WQHD)

AMD FreeSync™ Premium Pro‏؛ تجربة ألعاب HDR سلسلة مع زمن انتقال منخفض

AMD FreeSync™ Premium Pro‏؛ تجربة ألعاب HDR سلسلة مع زمن انتقال منخفض

ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium Pro بتوفير تجربة ألعاب HDR حقيقية: مزيج من الألعاب السلسة بأعلى أداء، ومرئيات استثنائية بنطاق ديناميكي عالٍ مع الحفاظ على ومن انتقال منخفض.

معدلات تحديث تبلغ 165 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

معدلات تحديث تبلغ 165 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، وتحتاج إلى شاشة تعرض صورًا سلسة للغاية وخالية من أي تأخير، فما عليك سوى استخدام هذه الشاشة من Philips، إذ إنها تُعيد رسم صورة الشاشة لغاية 165 مرة في الثانية، ما يجعلها أسرع من الشاشة القياسية. يُظهر معدل الإطار الأدنى الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، ما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها، لكن، بفضل معدل الإطار الذي يبلغ 165 هرتز، يمكنك عرض تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة ورؤية تحركات العدو بشكل سلس للغاية بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل هذه الشاشة من Philips شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة للغاية في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.

يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين الأجهزة والشاشة

يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين الأجهزة والشاشة

تأخير الإدخال هو الوقت بين تنفيذ إجراء مع أجهزة متصلة ورؤية النتيجة على الشاشة. يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين إدخال أمر من أجهزتك إلى الشاشة ويحسّن بشكل كبير تشغيل ألعاب الفيديو التي تتطلب ردود فعل سريعة، ويُعدّ مهمًا بشكل خاص لهواة الألعاب التنافسية والسريعة الحركة.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. Radius of the arc of the display curvature in mm

  2. للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.

  3. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  4. تغطية DCI-P3 بالاستناد إلى CIE1976

  5. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  6. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  7. تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976

  8. في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.

  9. لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt

  10. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.