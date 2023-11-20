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27M2C5500W/89
الارتقاء بتجربة اللعب إلى أعلى مستوى
لم تعد سرعة البرق مجرد كلام مع معدل تحديث يبلغ 240 هرتز. تضمن Evnia الألعاب السلسة دائمًا. ويسمح لك تصميم ergo الصغير الحجم بتشغيل لعبتك كما يحلو لك.
Evnia 5000
27 بوصة (68,5 سم)
2560 × 1440 (QHD)
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium Pro بتوفير تجربة ألعاب HDR حقيقية: مزيج من الألعاب السلسة بأعلى أداء، ومرئيات استثنائية بنطاق ديناميكي عالٍ مع الحفاظ على ومن انتقال منخفض.
عند تشغيل الألعاب الأكثر تشويقًا والمليئة بالحركة، يحسّن معدل التحديث السريع جدًا الذي يبلغ 240 هرتز تجربة الألعاب السلسة جدًا والخالية من التأخير. تقوم شاشة Philips هذه بإعادة رسم صورة الشاشة لغاية 240 مرة في الثانية، أي أسرع بشكل فعال من الشاشة القياسية. كذلك، يمنحك معدل التحديث 240 هرتز حركة فائقة ومرئيات واضحة، لاسيما للألعاب السريعة مثل FPS وألعاب السباق. بفضل شاشة Philips بمعدل 240 هرتز، استمتع بمشاهد حركة في اللعبة خالية من الاهتزاز والصور الثانوية المعتّمة. ستختبر انغماسًا أكبر وستشعر وكأنك في قلب أحداث اللعبة.
تأخير الإدخال هو الوقت بين تنفيذ إجراء مع أجهزة متصلة ورؤية النتيجة على الشاشة. يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين إدخال أمر من أجهزتك إلى الشاشة ويحسّن بشكل كبير تشغيل ألعاب الفيديو التي تتطلب ردود فعل سريعة، ويُعدّ مهمًا بشكل خاص لهواة الألعاب التنافسية والسريعة الحركة.
المراجعات
قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
يهدف Smart MBR إلى ضبط مستوى السطوع لتخفيف الضبابية، فلا يمكن ضبط مستوى السطوع عندما يكون Smart MBR قيد التشغيل. لتخفيف الحركة الضبابية، ستومض إضاءة LED الخلفية بشكل متزامن مع معدل تحديث الشاشة، ما قد يتسبب بتغيير مستوى السطوع بشكل ملحوظ.
Smart MBR هو وضع محسَّن للألعاب. قد يؤدي تشغيل Smart MBR إلى وميض الشاشة بشكل ملحوظ. يوصى بإيقاف تشغيله عند عدم استخدام وظيفة الألعاب.
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
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قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.