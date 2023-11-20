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  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
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Curved Gaming Monitorشاشة للألعاب بدقة Quad HD

27M2C5500W/89

الارتقاء بتجربة اللعب إلى أعلى مستوى

لم تعد سرعة البرق مجرد كلام مع معدل تحديث يبلغ 240 هرتز. تضمن Evnia الألعاب السلسة دائمًا. ويسمح لك تصميم ergo الصغير الحجم بتشغيل لعبتك كما يحلو لك.

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الارتقاء بتجربة اللعب إلى أعلى مستوى

  • Evnia 5000

  • 27 بوصة (68,5 سم)

  • 2560‏ × 1440 (QHD)

AMD FreeSync™ Premium Pro‏؛ تجربة ألعاب HDR سلسلة مع زمن انتقال منخفض

AMD FreeSync™ Premium Pro‏؛ تجربة ألعاب HDR سلسلة مع زمن انتقال منخفض

ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium Pro بتوفير تجربة ألعاب HDR حقيقية: مزيج من الألعاب السلسة بأعلى أداء، ومرئيات استثنائية بنطاق ديناميكي عالٍ مع الحفاظ على ومن انتقال منخفض.

معدل تحديث سريع جدًا يبلغ 240 هرتز لألعاب خالية من أي تأخير تقريبًا

معدل تحديث سريع جدًا يبلغ 240 هرتز لألعاب خالية من أي تأخير تقريبًا

عند تشغيل الألعاب الأكثر تشويقًا والمليئة بالحركة، يحسّن معدل التحديث السريع جدًا الذي يبلغ 240 هرتز تجربة الألعاب السلسة جدًا والخالية من التأخير. تقوم شاشة Philips هذه بإعادة رسم صورة الشاشة لغاية 240 مرة في الثانية، أي أسرع بشكل فعال من الشاشة القياسية. كذلك، يمنحك معدل التحديث 240 هرتز حركة فائقة ومرئيات واضحة، لاسيما للألعاب السريعة مثل FPS وألعاب السباق. بفضل شاشة Philips بمعدل 240 هرتز، استمتع بمشاهد حركة في اللعبة خالية من الاهتزاز والصور الثانوية المعتّمة. ستختبر انغماسًا أكبر وستشعر وكأنك في قلب أحداث اللعبة.

يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين الأجهزة والشاشة

يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين الأجهزة والشاشة

تأخير الإدخال هو الوقت بين تنفيذ إجراء مع أجهزة متصلة ورؤية النتيجة على الشاشة. يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين إدخال أمر من أجهزتك إلى الشاشة ويحسّن بشكل كبير تشغيل ألعاب الفيديو التي تتطلب ردود فعل سريعة، ويُعدّ مهمًا بشكل خاص لهواة الألعاب التنافسية والسريعة الحركة.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر

  2. للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.

  3. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  4. يهدف Smart MBR إلى ضبط مستوى السطوع لتخفيف الضبابية، فلا يمكن ضبط مستوى السطوع عندما يكون Smart MBR قيد التشغيل. لتخفيف الحركة الضبابية، ستومض إضاءة LED الخلفية بشكل متزامن مع معدل تحديث الشاشة، ما قد يتسبب بتغيير مستوى السطوع بشكل ملحوظ.

  5. Smart MBR هو وضع محسَّن للألعاب. قد يؤدي تشغيل Smart MBR إلى وميض الشاشة بشكل ملحوظ. يوصى بإيقاف تشغيله عند عدم استخدام وظيفة الألعاب.

  6. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  7. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  8. ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

  9. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.