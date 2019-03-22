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تم إيقافه

شاشة LCD

216V6LHSB2/89

صور LED رائعة بألوان زاهية

استمتع بصور LED مشرقة على شاشة Philips. فقد تم تجهيزها بـ HDMI وتُعدّ خيارًا رائعًا!

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صور LED رائعة بألوان زاهية

  • V Line

  • 21 (مساحة المشاهدة 20,7 بوصات/ 52,6 سم)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

تصميم صغير الحجم لا يحتل مساحة كبيرة

توفر دعامة التثبيت VESA المرونة

جاهز لاستقبال إشارات HDMI لترفيه بدقة Full HD

جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

المواصفات التقنية

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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.