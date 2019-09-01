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OneBlade - تشذيب وحلاقة وتحديد الحواف (6)

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  • أداة OneBlade Pro
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    أداة OneBlade Pro

    QP6505/23

    • تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
    • بغض النظر عن طول الشعر
    • مشط دقيق مع 9 إعدادات للطول
    • قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
    التصنيف الإجمالي 5/ 5
    (1)
    عرض المنتج
  • أداة OneBlade
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    أداة OneBlade

    QP2520/33

    • تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
    • بغض النظر عن طول الشعر
    • 3 أمشاط للحية الخفيفة، قابلة للتثبيت
    • قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
    التصنيف الإجمالي 4.3/ 5
    (8)
    عرض المنتج
  • أداة OneBlade
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    أداة OneBlade

    QP2510/13

    • تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
    • بغض النظر عن طول الشعر
    • مشطان للحية الخفيفة قابلَين للتثبيت
    • قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
    التصنيف الإجمالي 5/ 5
    (2)
    عرض المنتج
  • أداة OneBlade
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    أداة OneBlade

    QP2520/23

    • تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
    • بغض النظر عن طول الشعر
    • 3 أمشاط للحية الخفيفة، قابلة للتثبيت
    • قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
    التصنيف الإجمالي 4.3/ 5
    (8)
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  • OneBlade شفرة قابلة للاستبدال
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    OneBlade شفرة قابلة للاستبدال

    QP220/50

    • تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
    • شفرتان قابلتان للاستبدال
    • يمكن استخدامهما مع كل مقابض OneBlade
    • تدوم كل واحدة لغاية 4 أشهر*
    التصنيف الإجمالي / 5
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  • OneBlade شفرة قابلة للاستبدال
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    OneBlade شفرة قابلة للاستبدال

    QP210/50

    • تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
    • شفرة واحدة قابلة للاستبدال
    • يمكن استخدامهما مع كل مقابض OneBlade
    التصنيف الإجمالي / 5
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