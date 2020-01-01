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أدوات قص الشعر (6)

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    Hairclipper series 5000 أداة قص الشعر قابلة للغسل
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    Hairclipper series 5000 أداة قص الشعر قابلة للغسل

    HC5630/13

    • تقنية Trim-n-Flow PRO
    • 28 إعدادًا للطول (0,5 إلى 28 مم)
    • استخدام لاسلكي لمدة 90 دقيقة/شحن لساعة
    • قابلة للغسل بنسبة 100%
    التصنيف الإجمالي / 5
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    Hairclipper series 5000 آلة قص الشعر
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    Hairclipper series 5000 آلة قص الشعر

    HC5450/83

    • شفرات من التيتانيوم
    • 24 إعداد طول
    • استخدام لاسلكي 90 دقيقة/شحن لساعة واحدة
    • 3 أمشاط للحية وحقيبة
    التصنيف الإجمالي 3/ 5
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    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر المنزلية
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    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر المنزلية

    HC3100/13

    • بكرة محرّك نحاسية
    • شفرات من الفولاذ المتين
    • سلك 2,4 م
    • 4 أمشاط قابلة للتثبيت بكبسة زر
    التصنيف الإجمالي 5/ 5
    (1)
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    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر
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    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر

    HC3520/13

    • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
    • 13 إعداد طول
    • استخدام لاسلكي 75 دقيقة/شحن لـ 8 ساعات
    التصنيف الإجمالي 3/ 5
    (2)
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    Hairclipper series 9000 آلة قص الشعر
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    Hairclipper series 9000 آلة قص الشعر

    HC9450/13

    • شفرات من التيتانيوم
    • 400 إعداد طول
    • استخدام لاسلكي 120 دقيقة/شحن لساعة
    التصنيف الإجمالي / 5
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    أداة قص الشعر للاستخدام الذاتي
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    أداة قص الشعر للاستخدام الذاتي

    QC5580/13

    • تدوير لحدّ 180 درجة لوصول سهل
    • Pro
    التصنيف الإجمالي / 5
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