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DDL611LOPBB
DDL611S-5HBS
تصميم رفيع 32 مم
يتميز جهاز DDL611S-5HBS بتصميم نحيف بسُمك 32 مم، ما يجعله مناسبًا للأبواب ذات الإطارات النحيفة (بسُمك 25-70 مم). وهو متوافق مع أبواب الألومنيوم، وأبواب الألومنيوم العازلة للحرارة، والأبواب المنزلقة، ما يجعله الخيار الأمثل للمنازل والشركات على حد سواء!
تصميم رفيع 32 مم*
معتمد بمعيار IP65*
يعمل مع تطبيق Home Access*
تحمل فائق للحرارة حتى 70 درجة مئوية
متوافق مع الكوالين طراز 4585
صُمم قفل الباب DDL611S-5HBS من Philips تحديدًا للمناطق شديدة الحرارة، حيث خضع لاختبارات صارمة عند درجات حرارة -25 درجة مئوية و70 درجة مئوية لمدة 5 ساعات، واستمر بالعمل بكفاءة تامة. لا يتأثر هذا القفل بالبرودة أو الحرارة الشديدة، ويتعامل بسهولة مع المناخات الحارة والمناطق ذات التقلبات الكبيرة في درجات الحرارة بين الليل والنهار.
يعمل قفل DDL611S-5HBS مع تطبيق Home Access، ما يتيح لك الاتصال بالشبكة عبر بوابة. يمكنك بسهولة الاطلاع على سجلات تشغيل القفل، وإشعارات جرس الباب، وسجلات الدخول على التطبيق في أي وقت. وسيتم إرسال تنبيهات في حال وجود أي خلل كإشعارات منبثقة، لإبقائك على اطلاع دائم بحالة بابك وتوفير راحة البال.
يدعم قفل DDL611S-5HBS خمس طرق لفتح القفل: بصمة الإصبع، ورمز PIN، والمفتاح الذكي، وبطاقة المفتاح، والمفتاح الميكانيكي، ما يوفر خيارات متعددة تلبي احتياجات جميع أفراد العائلة مع ضمان الراحة والأمان.
المراجعات
32 مم: تستند البيانات على القياسات الفعلية مع حدّ تسامح يبلغ ±2 مم.
IP65: هو معيار دولي لمستوى الحماية، يقيِّم مدى قدرة حاويات الأجهزة الكهربائية على مقاومة الأجسام الغريبة مثل الغبار والماء. في معيار IP65، يشير الرقم "6" إلى مقاومة عالية للغبار، بحيث يمنع دخول الغبار تمامًا، بينما يشير الرقم "5" إلى مقاومة تسرب الماء من فوهات الرش في جميع الاتجاهات.
70 درجة مئوية: تؤكد الاختبارات الداخلية أن القفل الذكي يعمل بشكل طبيعي لأكثر من 5 ساعات في درجات حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية. وقد يختلف الأداء الفعلي حسب الظروف البيئية وظروف الاستخدام.
25-70 مم: طقم التثبيت المرفق مناسب للأبواب التي يتراوح سمكها بين 25 و70 مم. للأبواب خارج هذا النطاق، يُرجى مراجعة موزع معتمد أو مركز خدمة العملاء للاطلاع على المنتجات المتوافقة.
رمز PIN للتحكم بالوصول: مصطلح عام لحلول PIN المؤقتة والمتنوعة، بما في ذلك الرموز لمرة واحدة والرموز المتكررة والرموز المحدودة المدة.
الرموز التي تُستخدم مرة واحدة: يمكن إنشاء ما لا يزيد على 10 رموز فريدة محددة المدة خلال ساعة واحدة.
الرموز المتكررة: الرموز التي يمكن إعادة استخدامها في أوقات محددة كل أسبوع.
الرموز محدودة المدة: تم تعيين الرموز لتكون صالحة لمدة زمنية محددة.
6 أشهر: هذه بيانات اختبار داخلي، وقد يختلف العمر الفعلي للبطارية بناءً على مدى استخدامها.