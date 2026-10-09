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منقي الهواء وجهاز مرطب للهواء

منقي الهواء (30)

1 - 12 من 30 نتيجة
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منقي الهواء

  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000

Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 3 في 1

AMF870/35
  • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 70 م2
  • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 270 م³/الساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
  • اتصال بتطبيق Air+‎
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  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200

Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
جهاز تنقية هواء ذكي

AC2220/10
  • ينقّي الغرف بحجم لغاية 109 أمتار مربعة
  • جهاز تنقية الهواء الأكثر هدوءًا لدينا
  • فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
  • معدل تسليم هواء نظيف (CADR)‏ 420 مترًا مكعبًا/الساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
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تم إيقافه

  • Philips 2000i Series
  • Philips 2000i Series
  • Philips 2000i Series
  • Philips 2000i Series
  • Philips 2000i Series
  • Philips 2000i Series

Philips 2000i Series
جهاز تنقية الهواء للغرف الكبيرة الحجم

AC2939/90
  • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 98 م²
  • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 380 م³/الساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
  • اتصال بتطبيق Air+‎
عرض المنتج

تم إيقافه

  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000

Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
جهاز تنقية الهواء ومروحة Air Performer‏ 2 في 1

AMF765/30
  • ينقي الهواء بقوة تنقية 270 م³/ساعة (1)
  • يبردك بتدفق هواء منعش
  • تنقية NanoProtect HEPA من 3 طبقات
  • تشغيل هادئ جدًا
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جديد

  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700

Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
جهاز تنقية الهواء

AC0720/10
  • ينقي الغرف بمساحة تصل إلى 75 متر مربع
  • جهاز التنقية الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة لدينا
  • فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
  • معدل هواء نظيف (CADR) 180 متر مكعب/ساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
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تم إيقافه

  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i

Philips السلسلة 2000i
جهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء

AC2729/90
  • تنقية الغرف بمساحة تصل إلى 85 م²
  • معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) ‏330 م³/الساعة
  • معدل ترطيب يبلغ 600 مل/الساعة
  • اتصال بتطبيق CleanHome+‎
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  • Philips السلسلة 1000
  • Philips السلسلة 1000
  • Philips السلسلة 1000
  • Philips السلسلة 1000
  • Philips السلسلة 1000
  • Philips السلسلة 1000
  • Philips السلسلة 1000
  • Philips السلسلة 1000

Philips السلسلة 1000
جهاز تنقية الهواء للغرف المتوسطة الحجم

AC1711/90
  • تنقية الغرف بمساحة تصل إلى 78 م²
  • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 300 م³/الساعة (CADR)
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
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جديد

  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500

Philips PureProtect Go من السلسلة 500
جهاز تنقية الهواء

AC0520/10
  • ينقي الغرف التي تصل مساحتها إلى 25 متر مربع
  • أصغر جهاز لتنقية الهواء لدينا
  • فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
  • معدل هواء نظيف 60 متر مكعب/ساعة (CADR)
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
عرض المنتج
  • Philips سلسلة 600i
  • Philips سلسلة 600i
  • Philips سلسلة 600i
  • Philips سلسلة 600i
  • Philips سلسلة 600i

Philips سلسلة 600i
جهاز تنقية الهواء

AC0650/20
  • ينقي الغرف حتى مساحة 44 م²
  • يعمل بقدرة قصوى 12 واط
  • معدل الهواء النظيف 170 م³/ساعة (CADR)
  • الاتصال بتطبيق Air+‎
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  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000

Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
جهاز تنقية وترطيب الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 4 في 1

AMF970/10
  • ينقي بقوة تبلغ 185 م3/ساعة
  • يبردك بتدفق هواء لطيف
  • تدفئة فورية خلال 3 ثوانٍ
  • ترطيب هواء صحي ونقي بفضل تقنية NanoCloud
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تم إيقافه

  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i

Philips السلسلة 3000i
جهاز تنقية الهواء للغرف ذات الحجم الكبير جدًا

AC3036/90
  • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 135 م²
  • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 520 م³/الساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
  • اتصال بتطبيق Air+‎
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تم إيقافه

  • Philips السلسلة 800
  • Philips السلسلة 800
  • Philips السلسلة 800
  • Philips السلسلة 800
  • Philips السلسلة 800
  • Philips السلسلة 800
  • Philips السلسلة 800
  • Philips السلسلة 800

Philips السلسلة 800
جهاز تنقية الهواء الصغير

AC0819/90
  • تنقية الغرف بمساحة تصل إلى 48 م²
  • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 190 م³/الساعة
  • فلتر HEPA
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