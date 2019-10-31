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    للحصول على معلومات حول منتجات المستهلكين من فيليبس أو على دعم منتجات المستهلكين في ظل فيروس كوفيد-19، الرجاء النقر هنا.
    كوفيد-19

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    الدعم السريري وموارد التعامل مع فيروس كوفيد-19


    استعِن بالدعم الخاص بالمنتجات، بما في ذلك معلومات التنظيف والتعقيم ومقاطع فيديو تعليمية والمزيد غيرها.
    موارد أجهزة التنفس الاصطناعي والعناية التنفسية
    موارد مراقبة المرضى والرعاية الحرجة
    تنظيف أجهزة مراقبة المرضى والرعاية الحرجة وتعقيمها
    موارد التصوير التشخيصي وإرشادات التنظيف
    موارد التصوير بالموجات فوق الصوتية وإرشادات التنظيف

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    كوفيد

    المنتجات والخدمات للتعامل مع فيروس كوفيد-19


    استكشف مجموعة شاملة من حلول المنتجات والخدمات للتعامل مع المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19.
    أجهزة التنفس الاصطناعي والرعاية التنفسية
    الفحص المنزلي ومراقبة المرضى عن بُعد
    التصوير التشخيصي
    صيانة المعدّات والخدمات عن بُعد
    مراقبة المرضى وإزالة رجفان القلب
    وحدة العناية المركّزة عن بُعد والرعاية الحرجة عن بُعد
    الموجات فوق الصوتية

    حُزم مراقبة المرضى القابلة للتهيئة

    استكشف دعم مراقبة المرضى

    بهدف خدمة عملائنا بشكل فعال لتلبية احتياجات مرضاهم من حيث مراقبة المرضى وفحص القلب التشخيصي، حددت فيليبس فئتين من الحُزم التي تتميّز بقدرات تهدف إلى دعم المرضى ذوي الحالة الحرجة والمزوّدين بأنابيب تنفس وغير المزوّدين بها.

     

    تتيح كل فئة من الحُزم مجموعات متنوعة من الخيارات للتعامل مع متطلبات المؤسسات الفردية وحدّة حالة المرضى، فيما توفر أيضًا مرونة أثناء العمل على تلبية الاحتياجات. لقد وضعنا إجراءات داخلية لترتيب الطلبات بحسب الأولوية وضمان استجابة سريعة لاستفسارات العملاء الملحّة. الرجاء التواصل مع مندوب فيليبس لديك للبدء.

    إرشادات التعقيم في حالات الرعاية الحرجة

    الرسالة المتعلقة بتنظيف جهاز IntelliVue لمراقبة المرضى وتعقيمه
    دليل سريع حول تعقيم أجهزة IntelliVue لمراقبة المرضى
    دليل حول تنظيف جهاز HeartStart وتعقيمه

    خيارات المنتجات للمرضى المزوّدين بأنبوب تنفس وفي حالة حرجة جدًا

    سيقوم مندوب فيليبس لديك بتهيئة حُزمة تلبّي احتياجاتك من خلال مساعدتك على:

     

    تحديد جهاز مراقبة المرضى والقياسات التي تريدها من مجموعة أجهزة مراقبة المرضى التي نقدّمها، بما فيها IntelliVue وEfficia* وEarlyVue وGoldway*. تتضمن هذه الحُزمة المختارة إمكانية قياس ثاني أكسيد الكربون. وتتوفر أيضًا تهيئة فحص القلب التشخيصي التي تتضمّن جهاز PageWriter لتخطيط القلب.

     

    تحديد المستلزمات وأجهزة الاستشعار - لقد ضيّقنا نطاق الخيارات من مجموعتنا. تُعتبر المستلزمات وأجهزة الاستشعار مهمة للحصول على النتائج السريرية التي يعتمد عليها المرضى وفرق الرعاية الصحية لديك.

    خيارات المنتجات للمرضى غير المزوّدين بأنبوب تنفس وفي حالة حرجة جدًا

    سيقوم مندوب فيليبس لديك بتهيئة حُزمة تلبّي احتياجاتك من خلال مساعدتك على:

     

    تحديد جهاز مراقبة المرضى والقياسات التي تريدها من مجموعة أجهزة مراقبة المرضى التي نقدّمها، بما فيها IntelliVue وEfficia* وEarlyVue وGoldway*. لا تتضمن هذه الحُزمة المختارة إمكانية قياس ثاني أكسيد الكربون. وتتوفر أيضًا تهيئة فحص القلب التشخيصي التي تتضمّن جهاز PageWriter لتخطيط القلب.

     

    تحديد المستلزمات وأجهزة الاستشعار - لقد ضيّقنا نطاق الخيارات من مجموعتنا. تُعتبر المستلزمات وأجهزة الاستشعار مهمة للحصول على النتائج السريرية التي يعتمد عليها المرضى وفرق الرعاية الصحية لديك.

    جهاز مراقبة المرضى/إزالة رجفان القلب ومنتجات جهاز إزالة رجفان القلب

    يمكن استخدام أجهزة HeartStart لمراقبة المرضى/إزالة رجفان القلب كأجهزة مراقبة المرضى بجانب السرير في المستشفى. يمكن أن يستبدل المستشفى جهاز مراقبة تقليديًا بجهاز مراقبة المرضى/إزالة رجفان القلب. يمكنك استخدام معلمات المراقبة للمرضى المصابين بفيروس كوفيد-19، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون، وتشبّع الأكسجين، وضغط الدم بطريقة غير باضعة، ودرجة الحرارة، ومخطط القلب الكهربائي (لغاية 12 قطبًا على جهاز HeartStart Intrepid)، والإنظام.

    دعم مراقبة المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19

    أجهزة مراقبة المرضى IntelliVue

    مواد بدء التشغيل

    جهاز مراقبة المرضى IntelliVue من فيليبس - التشغيل الأساسي    

    جهاز مراقبة المرضى IntelliVue من فيليبس - فهم الإنذارات

    جهاز مراقبة المرضى IntelliVue من فيليبس - فهم الشاشات

    جهاز مراقبة المرضى IntelliVue من فيليبس - فهم ملفات التعريف

    جهاز مراقبة المرضى IntelliVue من فيليبس -استخدام ملصقات القياس

    جهاز مراقبة المرضى IntelliVue من فيليبس -عرض اتجاهات استخدام بيانات المرضى

    جهاز مراقبة المرضى IntelliVue X3 من فيليبس - التشغيل الأساسي

    دليل البدء السريع
    IntelliVue MX40

    مقاطع تعليمية حول جهاز IntelliVue MX40

    جهاز مراقبة المرضى IntelliVue MX40 من فيليبس - الشاشة الرئيسية

    جهاز مراقبة المرضى IntelliVue MX40 من فيليبس - المفاتيح الذكية العامة

    جهاز مراقبة المرضى IntelliVue MX40 من فيليبس - الإنذارات

    جهاز مراقبة المرضى IntelliVue MX40 من فيليبس - كتم صوت الإنذارات

    جهاز مراقبة المرضى IntelliVue MX40 من فيليبس - بطاريات AA والتنظيف

    جهاز مراقبة المرضى IntelliVue MX40 من فيليبس - البطاريات القابلة لإعادة الشحن والتنظيف
    أجهزة مراقبة المرضى IntelliVue

    مقاطع فيديو تعليمية إضافية

    مقدّمة إلى التشغيل الأساسي

    الجهاز: اللوحة الأمامية

    شاشة العرض الرئيسية

    تغيير ترتيب الموجات

    تغيير حدود الإنذار

    تغيير موجة

    تغيير ملفات التعريف

    الجهاز: اللوحة الخلفية
    أجهزة مراقبة المرضى EarlyVue

    مواد بدء التشغيل

    بدء الاستخدام في الوضع المستمر

    بدء الاستخدام في وضع الفحص العشوائي
    HeartStart Intrepid

    مقاطع فيديو تعليمية

    نظرة عامة عن جهاز مراقبة المرضى/إزالة رجفان القلب HeartStart Intrepid

    المراقبة باستخدام جهاز مراقبة المرضى/إزالة رجفان القلب HeartStart Intrepid

    إدارة الإنذارات في جهاز مراقبة المرضى/إزالة رجفان القلب HeartStart Intrepid

    اتجاهات الإشارات الحيوية مع جهاز مراقبة المرضى/إزالة رجفان القلب HeartStart Intrepid

    نقل إدارة البيانات مع جهاز مراقبة المرضى/إزالة رجفان القلب HeartStart Intrepid
    أجهزة مراقبة المرضى PIC iX

    مقاطع فيديو تعليمية

    مركز معلومات فيليبس (PIC iX) - نظرة عامة

    مركز معلومات فيليبس (PIC iX) - الاطّلاع على الإنذارات

    مركز معلومات فيليبس (PIC iX) - إدخال مريض

    مركز معلومات فيليبس (PIC iX) - التنقل

    مركز معلومات فيليبس (PIC iX) - فهم الإنذارات

    مركز معلومات فيليبس (PIC iX) - استخدام مراجعة الإنذارات

    مركز معلومات فيليبس (PIC iX) - إنشاء شريطة حفظ.

    الندوات عبر الويب والفعاليات حول فيروس كوفيد-19

    عرض كل الندوات عبر الويب

    إدارة الإنذارات غير الضرورية لدى المرضى المعزولين

    جاكوب تورميل، دكتور في ممارسة التمريض، ممرض معتمد، ممرض ممارس معتمد، اختصاصي مُجاز من المجلس الطبي في التمريض السريري لرعاية البالغين، ممرض معتمد في الرعاية المعرفية الحرجة. خبير في مجال إدارة الإنذارات 

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    التحديات لتفادي الهذيان في وحدة العناية المركّزة لدى المرضى المعزولين

    لورين رودريغز، ماجستير في علوم التمريض، ممرضة معتمدة، ممرضة معتمدة في الرعاية السريرية الحرجة. خبيرة في مجال سير الأعمال

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    دعم العائلات في وحدة العناية المركزة للأطفال الحديثي الولادة في أوقات الانفصال

    كريستين بيريز، طالبة دكتوراه، ممرضة معتمدة، إجازة في علوم التمريض، مدرّبة معتمدة لتدليك المواليد، شهادة تمريض متخصص في لمس حديثي الولادة وتدليكهم. خبيرة في مجال وحدة العناية المركزة للأطفال الحديثي الولادة

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    مراقبة المرضى المعزولين عن بُعد

    راي ماكلين، ممرض معتمد، إجازة في علوم التمريض. خبير في مجال سير الأعمال

    سارا ماكيلب، إجازة في علوم التمريض، ممرضة معتمدة، ممرضة معتمدة في حالات الطوارئ، بيت ستربلينغ، ماجستير في علوم التمريض، ممرض معتمد

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    شعار الجمعية الأوروبية لطب العناية المركّزة (ESICM)
    تفتخر فيليبس بدعم الجمعية الأوروبية لطب العناية المركّزة (ESICM) في جهودها المتعلقة بالتثقيف حول فيروس كوفيد-19. تقدّم ESICM سلسلة من الندوات المجانية عبر الويب مع خبراء دوليين. وتتوفر إعادات لندوات سابقة عبر الويب ومعلومات عن البرامج القادمة هنا.  

    نحن معك

    التنظيم

    التنظيم بهدف المساعدة

     
    لقد وفّقنا بين مواردنا وقدراتنا للمساعدة في تقديم أنظمة الرعاية مع إمكانية وصول سريع إلى المعلومات وحلول الرعاية الصحية بهدف تلبية احتياجات رعاية المرضى.
    التكيّف

    التكيّف بشكل نشط

     
    نحن نكيّف منتجاتنا وتقنياتنا ونطوّرها للمساعدة في علاج مضاعفات المرض وحالات السكان المرضى ورعايتهم.
    الاتصالات

    إنشاء الاتصالات

     
    نحن نستفيد إلى أقصى حدّ من بنيتنا الأساسية ومنصاتنا لإنشاء اتصال بين فرق الرعاية، ومساعدة أنظمة الرعاية في التواصل بأعلى قدر من الفعالية فيما تتكبّد جهود التحضير والاستجابة والاستشفاء.
    *قد لا تتوفر كل مجموعات المنتجات في السوق لديك.

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    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك