تساعد حلول إدارة صحة السكان من فيليبس مقدّمي الرعاية والأنظمة وجهات الدفع والحكومات في تبسيط نقاط وصول المريض وتحسينها من خلال أدوات افتراضية مصممة تبعًا للبروتوكولات المتعلقة بفيروس كوفيد-19 والصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

لقد أشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن الكبار في السن بالإضافة إلى الأشخاص المصابين بحالات طبية كامنة وخطيرة، مثل مرض القلب وداء السكري وداء الرئة، معرّضون بنسبة أكبر للإصابة بمرض خطير مرتبط بفيروس كوفيد-19‏‏1‏. بإمكاننا مساعدتك في تحديد السكان المحتملين والعرضة للإصابة وتقييمهم، ووضع خطط التعميم والرعاية المجتمعية، ومراقبة هؤلاء السكان المرضى وتثقيفهم عن بُعد.

قد تساعد إتاحة هذه التقييمات وبروتوكولات الرعاية في التخفيف من خطر التعرّض للفيروس لكل من المرضى وفريق الرعاية الصحية الخاص بهم، وفي إمكانية إبطاء وتيرة انتشار فيروس كوفيد-19 من خلال تقليص عدد الزيارات غير الضرورية إلى المستشفيات أو الاستشارات التي تتطلّب الحضور الشخصي.