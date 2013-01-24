إنشاء قضايا الخدمة في الحلات غير الحرجة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع
إن بوابة خدمات العملاء من فيليبس عبارة عن تطبيق عبر الإنترنت يمكّنك من إدارة مجموعة واسعة من احتياجات الخدمة، على مستوى المنتجات الفردية، وعلى مستوى تقديم خدمة ما، وعلى مستوى المنشأة، وعلى مستوى تعاقدي، والمزيد غير ذلك.
تحسين ذروة أداء التشغيل والحفاظ علىها
بإمكان خدمات فيليبس عن بُعد المساعدة في التخفيف من أوقات تعطّل المعدّات من خلال الصيانة الاستباقية والاستجابات السريعة والمراقبة الاستباقية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. استعِن بالخدمات التعليمية والسريرية والتقنية عن بُعد للحفاظ على ذروة أداء تشغيل معدّاتك وتحسينها ولدعم فريق عملك وتدريبه.
* تختلف الخدمات الاستشارية بحسب السوق، الرجاء التواصل مع مندوب فيليبس المحلي لديك للحصول على التفاصيل.
** تتم المصادقة على المعدّات وفقًا للمواصفات المناسبة الصادرة عن صانعي المعدّات الأصلية و/أو المتطلبات المعتمدة.
عقود خدمة RightFit المرنة التي تتكيّف لتلبية احتياجات الأعمال المتغيّرة
تم تصميم اتفاقيات خدمة RightFit التي نقدّمها للاستفادة إلى أقصى حدّ من فعالية أنظمة التصوير وأنظمة مراقبة المرضى وأجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية. وتم تخصيص اتفاقيات RightFit لتقديم الدعم الذي تحتاج إليه بهدف تحقيق الأهداف المالية والتشغيلية والسريرية.
تمكّن من الوصول إلى التعليم الافتراضي وفي الموقع للمساعدة في التعامل مع المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19.
ننظّم ندوات عبر الويب تتمحور حول فيروس كوفيد-19 بشكل خاص وننشرها بشكل منتظم، الرجاء العودة للاطّلاع على التحديثات.
ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حالأقر بذلك
ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حالأقر بذلك