الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

    للحصول على معلومات حول منتجات المستهلكين من فيليبس أو على دعم منتجات المستهلكين في ظل فيروس كوفيد-19، الرجاء النقر هنا.
    كوفيد-19

    المنتجات والخدمات

    هل لديك أسئلة؟ تواصل مع مندوب فيليبس لديك أو اتصل بنا على 966 3887 0227

    الصفحة الرئيسية لفيروس كوفيد-19

    الدعم والموارد السريرية

    المنتجات والخدمات

    الندوات السريرية عبر الويب

    الصفحة الرئيسية لفيروس كوفيد-19

    الدعم والموارد السريرية

    المنتجات والخدمات

    الندوات السريرية عبر الويب
    رمز الدعم

    الدعم السريري وموارد التعامل مع فيروس كوفيد-19


    استعِن بالدعم الخاص بالمنتجات، بما في ذلك معلومات التنظيف والتعقيم ومقاطع فيديو تعليمية والمزيد غيرها.
    موارد أجهزة التنفس الاصطناعي والعناية التنفسية
    موارد مراقبة المرضى والرعاية الحرجة
    تنظيف أجهزة مراقبة المرضى والرعاية الحرجة وتعقيمها
    موارد التصوير التشخيصي وإرشادات التنظيف
    موارد التصوير بالموجات فوق الصوتية وإرشادات التنظيف

    الصفحة الرئيسية لفيروس كوفيد-19

    الدعم والموارد السريرية

    المنتجات والخدمات

    الندوات السريرية عبر الويب
    كوفيد

    المنتجات والخدمات للتعامل مع فيروس كوفيد-19


    استكشف مجموعة شاملة من حلول المنتجات والخدمات للتعامل مع المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19.
    أجهزة التنفس الاصطناعي والرعاية التنفسية
    الفحص المنزلي ومراقبة المرضى عن بُعد
    التصوير التشخيصي
    صيانة المعدّات والخدمات عن بُعد
    مراقبة المرضى وإزالة رجفان القلب
    وحدة العناية المركّزة عن بُعد والرعاية الحرجة عن بُعد
    الموجات فوق الصوتية

    خدمات صيانة المعدّات

    إنشاء قضايا الخدمة في الحلات غير الحرجة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع

     

    إن بوابة خدمات العملاء من فيليبس عبارة عن تطبيق عبر الإنترنت يمكّنك من إدارة مجموعة واسعة من احتياجات الخدمة، على مستوى المنتجات الفردية، وعلى مستوى تقديم خدمة ما، وعلى مستوى المنشأة، وعلى مستوى تعاقدي، والمزيد غير ذلك.

    تسجيل الدخول إلى البوابة
    ليس لديك حساب بعد؟
    إنشاء حساب

    تحسين ذروة أداء التشغيل والحفاظ علىها

     

    بإمكان خدمات فيليبس عن بُعد المساعدة في التخفيف من أوقات تعطّل المعدّات من خلال الصيانة الاستباقية والاستجابات السريعة والمراقبة الاستباقية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. استعِن بالخدمات التعليمية والسريرية والتقنية عن بُعد للحفاظ على ذروة أداء تشغيل معدّاتك وتحسينها ولدعم فريق عملك وتدريبه.

    استكشف خيارات الخدمة عن بُعد
    ممرّض يساعد في علاج فيروس كوفيد

    الخدمات الاحترافية للاستجابة لفيروس كوفيد-19
    دعم المستشفيات والمرضى في ظل فيروس كوفيد-19

    تنزيل النظرة العامة على الحلول

    الخدمات الاستشارية*

    تحويل البيانات التحليلية
    خدمات HTS الاستشارية
    الخدمات الاستشارية لتحليل البيانات
    يتميّز خبراؤنا الاستشاريون في مجال التحليل والتصميم والرعاية السريرية بخبرتهم الواسعة في التحضير للكوارث وتحسين سير العمل ورعاية المرضى والاستشارة التقنية وتكامل الأنظمة وتقديم الرعاية الشاملة. ويستطيع فريقنا المساعدة في إنشاء مناطق للرعاية البديلة و/أو مواقع للرعاية الصحية المؤقتة، والتصديق على متطلبات المعدّات/اللوازم الطبية**، وتوفير لوحات معلومات تحليلية لتتبّع بيانات المرضى المرتبطة بأعراض الإصابة بفيروس كوفيد-19، وتقديم قيادة مؤقّتة في قسم الطوارئ/وحدة العناية المركّزة، ودعم البرامج الصحية عن بُعد، بالإضافة إلى مراجعة خطط السلامة والمساعدة في تنفيذها، والمزيد غير ذلك.
    اعرف المزيد عن الخدمات الاستشارية التي نقدّمها والتي بإمكانها مساعدتك في خضمّ وباء فيروس كوفيد-19.
    استكشف الخدمة الاستشارية المعنية بالرعاية الصحية بشكل مفصّل

    * تختلف الخدمات الاستشارية بحسب السوق، الرجاء التواصل مع مندوب فيليبس المحلي لديك للحصول على التفاصيل.

    ** تتم المصادقة على المعدّات وفقًا للمواصفات المناسبة الصادرة عن صانعي المعدّات الأصلية و/أو المتطلبات المعتمدة.

    هندسة الخدمة الميدانية

    عقود خدمة RightFit المرنة التي تتكيّف لتلبية احتياجات الأعمال المتغيّرة

     

    تم تصميم اتفاقيات خدمة RightFit التي نقدّمها للاستفادة إلى أقصى حدّ من فعالية أنظمة التصوير وأنظمة مراقبة المرضى وأجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية. وتم تخصيص اتفاقيات RightFit لتقديم الدعم الذي تحتاج إليه بهدف تحقيق الأهداف المالية والتشغيلية والسريرية.

    بإمكان مهندسي الخدمة التابعين لنا تقديم خدمة تمتثل لإرشادات الوصول إلى الموقع الخاصة بك، واصطحاب معدّات الوقاية الشخصية الخاصة بنا.  يمكننا المساعدة في توجيهك حتى في التحديات القصيرة الأمد.
    استكشف اتفاقيات الخدمة بشكل مفصّل

    الخدمات التعليمية السريرية لفيروس كوفيد-19

    تمكّن من الوصول إلى التعليم الافتراضي وفي الموقع للمساعدة في التعامل مع المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19.

     

    ننظّم ندوات عبر الويب تتمحور حول فيروس كوفيد-19 بشكل خاص وننشرها بشكل منتظم، الرجاء العودة للاطّلاع على التحديثات.

    • الندوات الافتراضية عبر الويب
    • التدريب على المنتجات والحلقات الدراسية الافتراضية
    • اعتماد المنتجات في الموقع والخدمات التعليمية السريرية لدعم عمليات التنفيذ وبدء التشغيل
    استكشف كتالوج التعليم السريري

    دعم المستشفيات والمرضى في ظل وباء كوفيد-19

    نحن معك

    التنظيم

    التنظيم بهدف المساعدة

     
    لقد وفّقنا بين مواردنا وقدراتنا للمساعدة في تقديم أنظمة الرعاية مع إمكانية وصول سريع إلى المعلومات وحلول الرعاية الصحية بهدف تلبية احتياجات رعاية المرضى.
    التكيّف

    التكيّف بشكل نشط

     
    نحن نكيّف منتجاتنا وتقنياتنا ونطوّرها للمساعدة في علاج مضاعفات المرض وحالات السكان المرضى ورعايتهم.
    الاتصالات

    إنشاء الاتصالات

     
    نحن نستفيد إلى أقصى حدّ من بنيتنا الأساسية ومنصاتنا لإنشاء اتصال بين فرق الرعاية، ومساعدة أنظمة الرعاية في التواصل بأعلى قدر من الفعالية فيما تتكبّد جهود التحضير والاستجابة والاستشفاء.

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك