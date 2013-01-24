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    استكشف مجموعة شاملة من حلول المنتجات والخدمات للتعامل مع المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19.
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    الفحص المنزلي ومراقبة المرضى عن بُعد
    التصوير التشخيصي
    صيانة المعدّات والخدمات عن بُعد
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    الموجات فوق الصوتية

    التصوير بالموجات فوق الصوتية لمحاربة فيروس كوفيد-19

    استكشف مجموعة أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية
    يُعتبر التصوير بالموجات فوق الصوتية أكثر قيمة من أي وقت مضى بسبب دوره المتزايد في محاربة فيروس كوفيد-19. تقدّم فيليبس مجموعة واسعة من أنظمة التصوير بالموجات فوق الصوتية لتقييم مضاعفات أمراض الرئة والقلب الناجمة عن فيروس كوفيد-19 والتعامل معها.
    تمكّن من الوصول إلى التعليمات والمعلومات المتعلّقة بالتصوير بالموجات فوق الصوتية من فيليبس لفيروس كوفيد-19

    الاعتبارات لأطباء الرعاية الطارئة والحرجة

    يمكن استخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية كأداة لتحديد النتائج التي تؤكد الإصابة بفيروس كوفيد-19، وتقييم حدّة المرض والمساعدة في مراقبة المرضى والتعامل معهم من خلال تمكين التقييمات السريعة والدقيقة لحالة القلب والرئتين.
    قد تشتمل نتائج تصوير الرئة بالموجات فوق الصوتية لدى المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19 على:
    • تخثّر و/أو عدم انتظام الخط الجنبي
    • الخطوط ب
    • تصلّدات كبيرة تحت الجنبة
    تساعد فحوصات التصوير المركّز للقلب بالموجات فوق الصوتية لدى المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19 في تحديد:
    • حجم البطين الأيسر ووظيفته
    • حجم البطين الأيمن ووظيفته
    • وجود انصباب تأموري ودليل على بروز دكاك
    • تقييم الوريد الأجوف السفلي للتحقق من الحجم بهدف توجيه إدارة السوائل
    استكشف معرض الصور السريرية

    الاعتبارات لأطباء القلب واختصاصيي التصوير بالموجات فوق الصوتية

    تساعد أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية من فيليبس أطباءَ القلب واختصاصيي التصوير بالموجات فوق الصوتية في تحديد الممارسات الفضلى لفحوصات القلب ومشاركتها. وقد ركّز اختصاصيو الرعاية الصحية في ملاحظاتهم لشركة فيليبس على مراعاة السلامة أثناء التصوير والتقاط الصور والبيانات الأكثر صلة وإجراء تحليلات المراجعة الفعالة.
    رمز مجالات التركيز
    مجالات التركيز
    في حين يتعذّر فهم الضرر الذي يلحقه فيروس كوفيد-19 بالقلب بشكل كامل، سلّط أطباء القلب الضوء على أعراض الالتهاب الرئوي ومضاعفاته كمجالات تركيز محتمل أساسية، لا سيّما التهاب عضل القلب والانصمام الرئوي واحتمال الإصابة باحتشاء عضل القلب الحاد.
    رمز المعطيات الضرورية
    المعطيات الضرورية
    تبعًا لتوصيات الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (ASE) في ما يتعلّق بمراقبة تقدّم المرض ودينامية دم المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19، يجب أن يحصل تخطيط صدى القلب على معلمات القلب التالية: وظيفة القلب الأيسر ووظيفة القلب الأيمن وديناميات الدم القلبية وإشارات الانصباب التأموري. ويعتبر تقييم وظيفة القلب الأيمن ضروريًا بسبب احتمال الإصابة بالتهاب عضل القلب الحاد أو الأمراض الرئوية القصيرة الأمد، ما قد يؤدّي إلى الإصابة بفرط ضغط الدم الرئوي وفشل القلب الأيمن الحاد.
    رمز السلامة
    السلامة
    تأتي الاحتياطات لضمان سلامة كل من مقدّم الرعاية والمريض في أعلى سلّم الأولويات. وقد ركّز اختصاصيو الرعاية الصحية على ضرورة استخدام معدّات الوقاية الشخصية المناسبة ومعايير استخدام تخطيط صدى القلب عبر المريء والتقليص من وقت الفحص. ننصح بالتخطيط المسبق والدقيق للفحص واعتماد البروتوكولات والتقنيات مثل التقنية الثلاثية الأبعاد التي تقلّص ضرورة الحصول على المعطيات وتغيير وضعيّة المجسّات بشكل متكرر. كذلك، يجب احتساب القياسات على محطة عمل منفصلة أو بعد مغادرة المريض غرفة الفحص قدر المستطاع.
    رمز المتابعة
    المتابعة
    يجب أن يأخذ مقدّمو الرعاية أيضًا في عين الاعتبار الحاجة إلى المراقبة وإجراء فحوصات المتابعة للمرضى المصابين بفيروس كوفيد-19. سيساعد اعتماد التقنيات والقياسات المتناسقة والقابلة للتكرار في إجراء المقارنات. وقد نصح بعض أطباء القلب أيضًا في تحديد المرضى أو الإشارة إليهم بفيروس كوفيد-19 في سجل المرضى لمساعدتهم في عمليات استخراج المعلومات وتحليلها في المستقبل.

    تنظيف أنظمة التصوير بالموجات فوق الصوتية وتعقيمها | تنزيل الدليل ›

    معرض الصور السريرية

    • تبديل العرض

    التعليم والموارد المتعلّقة بالتصوير بالموجات فوق الصوتية

    سلسلة محاضرات د. سارا نيكرافان حول تصوير الرئة بالموجات فوق الصوتية

    مقاطع الفيديو

    المستندات والموارد المرجعية

    المستندات

    إرشادات حول تنظيف أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية (547.0KB)
    حلول تصوير الرئة والقلب بالموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية (1.27MB)
    دليل سريع حول تصوير الرئة بالموجات فوق الصوتية
    مقطع تعليمي حول تصوير الرئة بالموجات فوق الصوتية

    تخطيط صدى القلب المركّز

    المستندات

    تدريب كيولاب عبر الإنترنت المعني بالقلب والأوعية الدموية (يتوفر التعلّم الإلكتروني حتى 17 مايو 2020) (422.0KB)
    مقدّمة إلى تخطيط صدى القلب عن طريق الصدر
    دليل سريع حول المقدّمة إلى تخطيط صدى القلب عن طريق الصدر
    تخطيط صدى القلب في نقطة الرعاية في حالة الانصمام الرئوي
    تقييم لوظيفة البطين الأيسر عن طريق تخطيط صدى القلب المركّز

    مجالات التركيز الأخرى

    المستندات

    التصوير بالموجات فوق الصوتية المركّزة لإدارة مجرى الهواء
    القسطرة الوريدية المركزية الموجهة بالتصوير بالموجات فوق الصوتية
    التصوير بالموجات فوق الصوتية المركّزة لخثار وريدي عميق

    الموارد والمعلومات الخارجية

    الموارد

    موارد الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (ASE) حول فيروس كوفيد-19
    موارد الجمعية الأوروبية لطب القلب (ESC) حول فيروس كوفيد-19 وطب القلب
    كيفية إجراء فحص تصوير الرئة بالموجات فوق الصوتية
    فحص التصوير بالموجات فوق الصوتية في حالة الالتهاب الرئوي الفيروسي
    بيان الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (ASE) حول حماية المرضى ومقدّمي خدمة تصوير صدى القلب

    فرص إضافية للتثقيف حول التصوير بالموجات فوق الصوتية من فيليبس

    الموارد

    التثقيف حول التصوير بالموجات فوق الصوتية

    تواصل مع اختصاصي الخدمة السريرية للتصوير بالموجات فوق الصوتية أو مندوب فيليبس:
    ‏ultrasound.clinedu@philips.com‏ ​

    الطلبات العامة ‎+1-800-229-6417/‏Lumify‏ الطلبات الخاصة ‎+1-844-695-8643.

    الندوات عبر الويب والفعاليات حول فيروس كوفيد-19

    جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية في قسم الطوارئ لفيروس كوفيد-19، مع د. راشيل ليو
    مشاهدة التسجيل
    الجزء الأول من تصوير الرئة بالموجات فوق الصوتية مع مارتن آلترسبرغر، دكتور في الطب، وتوماس بايندر، دكتور في الطب، زميل في الجمعية الأوروبية لطب القلب (FESC)
    مشاهدة التسجيل
    الجزء الثاني من تصوير الرئة بالموجات فوق الصوتية مع مارتن آلترسبرغر، دكتور في الطب، وتوماس بايندر، دكتور في الطب، زميل في الجمعية الأوروبية لطب القلب (FESC)
    مشاهدة التسجيل
    ندوة عبر الويب وجلسة أسئلة وأجوبة حول تصوير الرئة بالموجات فوق الصوتية مع د. سارا نيكرافان
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    تطور ديناميات القلب لدى المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19: خبرات من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا
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    التحكم بعدوى فيروس كوفيد-19 في قسم الطوارئ مع د. آرون ناغديف
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    البيان الصادر عن الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (ASE) حول حماية المرضى ومقدّمي خدمة تخطيط صدى القلب في ظل وباء كوفيد-19
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    أساسيات تخطيط صدى القلب في نقطة الرعاية: الخطوات الخمس المهمة في ظل فيروس كوفيد-19
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    مقاربة تخطيط صدى القلب لتقييم المرضى المحتمل إصابتهم بالتهاب عضل القلب
    مشاهدة التسجيل

    التصوير بالموجات فوق الصوتية من فيليبس حليفك في محاربة فيروس كوفيد-19


    (ملاحظة: لا تتوفر كل المنتجات في كل المواقع الجغرافية. يرجى استشارة مندوب فيليبس لديك للاطّلاع على مدى توفر مجموعة المنتجات الكاملة)
    بفضل الأنظمة التي يسهل تنظيفها والتي تقدّم صورًا عالية الجودة، تساعد تقنية التصوير بالموجات فوق الصوتية من فيليبس اختصاصيي الرعاية الصحية في تقييم حالات أمراض الرئة والقلب لدى المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19 والتعامل معها في الوقت المناسب وبطريقة موثوقة.

    نحن معك

    التنظيم

    التنظيم بهدف المساعدة

     
    لقد وفّقنا بين مواردنا وقدراتنا للمساعدة في تقديم أنظمة الرعاية مع إمكانية وصول سريع إلى المعلومات وحلول الرعاية الصحية بهدف تلبية احتياجات رعاية المرضى.
    التكيّف

    التكيّف بشكل نشط

     
    نحن نكيّف منتجاتنا وتقنياتنا ونطوّرها للمساعدة في علاج مضاعفات المرض وحالات السكان المرضى ورعايتهم.
    الاتصالات

    إنشاء الاتصالات

     
    نحن نستفيد إلى أقصى حدّ من بنيتنا الأساسية ومنصاتنا لإنشاء اتصال بين فرق الرعاية، ومساعدة أنظمة الرعاية في التواصل بأعلى قدر من الفعالية فيما تتكبّد جهود التحضير والاستجابة والاستشفاء.

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    أقر بذلك

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك