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رعاية الأم والطفل

شغفك وعهدنا وجهان لعملة واحدة

اتصل بنا

إذا كنت تؤمن فعليًا بأن كل أم وكل طفل يستحقون أفضل رعاية ممكنة، سواء أقبل قدوم الرضيع إلى هذا العالم أو خلال تلك الفترة أو بعدها، فهذا يعني أنك معنا على متن القطار نفسه.  

 

ففي Philips، نحن نشاركك شغفك وندعم مهمتك وندرك أهمية تحقيقك تحقيق لهدفك النبيل. من هنا، نحن نلتزم بتقديم حلول رعاية في مراحل النمو مثبتة سريريًا و خدمات تعليمية خلال كل مرحلة وفترة انتقالية.  

 

وبفضل خبرتنا الطويلة في مجال الرعاية الصحية بشكل عام ورعاية الأم والطفل بشكل خاص، نسعى جاهدين إلى مساعدتك في إنشاء إطار عمل للرعاية قائم على الأدلة، ومصمم لدعم وتغذية الأم والطفل بأفضل طريقة ممكنة.  

 

هل هناك شيء أجمل من رؤية حياة جديدة تتكوّن لتبصر النور بعد أشهر؟ هل هناك شيء أثمن من الحياة؟ في Philips نحن ندرك أهمية ذلك، لذا قمنا بتجميع فريق كبير من الخبراء والأخصائيين لابتكار حلول ومنتجات تساعد في إثراء حياة الرضّع منذ اللحظة الأولى الذي يأتون بها إلى هذه الحياة. وتتضمن هذه المجموعة الكبيرة من المنتجات أجهزة مراقبة الأم والجنين أثناء الحمل، ووضعية حديثي الولادة، وحلول التهدئة والتسكين في وحدة الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة (NICU)، والتغذية والمراقبة خلال مرحلة الانتقال إلى المنزل.  

"ماذا لو كان هذا الطفل طفلي أو حفيدي؟ هذا ما أفكر به كلما رأيت أحد النساء الحوامل هنا."  

 

دايان شافر، د. في الطب
أخصائية النمو
متابعة النمو ووحدة الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة
مستشفى بنسلفانيا الغربية، بيتسبرغ، بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية

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ماذا يعني هذا?
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شهادات العملاء:

فيليبس تقدم تجربة ولادة جديدة

 

مستشفى برنسايد في أستراليا تقدم للحوامل الحل للمساعدة على حرية الحركة أثناء العمل باستخدام فيليبس Avalon Cableless - CL لرصد حالة قلب الأم والجنين. وعندما تستخدم مع نظام المعلومات OB لفترة ما حول الولادة، يصبح الأطباء قادرين على التقاط سجل سريري شامل مع توفير تجربة ولادة أكثر مرونة.

ماكسيما تطبق مفاهيم الرعاية التي تركز على الأسرة الجديدة في NICU

 

مركز ماكسيما الطبي في فلدهوفن بهولندا يتضمن مركز رائد للمرأة والأم والطفل وهو يعتبر الاول في أوروبا كمركز مختص برعاية الأسرة والأطفال حديثي الولادة، بالاضافة إلى التركيز على مفاهيم الرعاية الأسرية المتكاملة مثل مفهوم الساعة المقدسة. شاهد الفيديو لمعرفة المزيد.  

ماكسيما تطبق مفاهيم الرعاية التي تركز على الأسرة الجديدة في NICU

                

تعرف على عناية Wee

مجموعة من منتجات وضعية الطفل في وحدة الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة

تعرف على كيفية مساعدة منتجاتنا ذات التصميم الفريد للأطفال الرضع في التحرّك بكل نشاط ومرونة والانحناء والاحتواء واتخاذ وضعية متوسطة.  

ملتزمون برعاية حديثي الولادة

تنزيل الكتالوج

استكشاف حلول رعاية الأم والطفل

 

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تطبيق الرعاية في مراحل النمو

تطبيق الرعاية في مراحل النمو

إن رعاية الأطفال الحديثي الولادة ليست بطريق مفروش بالورود، بل هي رحلة متعبة تتطلّب من الأهل مجهودًا كبيرًا وخاصة إذا كانوا يعيشون هذه التجربة للمرة الأولى. لذلك، تحاول شركة تسهيل عملية الرعاية عبر توفير إطار عمل الرعاية في مراحل النمو المتمركز حول المريض يقدّم حلولاً مبتكرة تدعم صحة الأطفال الحديثي الولادة، وتساعد الأهل والعائلة على تعلّم كيفية رعاية طفلهم حديث الولادة.

 

معرفة المزيد

مقاطع الفيديو

  • توضيح وضع العناية الخاص بالأم والطفل
    توضيح وضع العناية الخاص بالأم والطفل 
    Mercy Springfield Hospital embraces Global Wee Care
    مستشفى الرحمة سبرينغفيلد تتبنى برنامج Global Wee Care

    الشهادات

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    الأخبار

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك