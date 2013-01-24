حوّل طريقة تفاعل المرضى مع الخدمات، وحسّن فعالية الرعاية وتنسيقها، وادعم الأشخاص لإدارة صحتهم وعافيتهم.
يشكّل IntelliSpace Critical Care & Anesthesia (ICCA) من فيليبس حلاً متطورًا توثيقيًا وداعمًا للقرارات السريرية. ويعمل ICCA المتخصص في بيئة الرعاية الحرجة والمعقّدة مع أنظمة توثيقية أخرى، ويتميّز بقابلية التشغيل البيني، ما يدعم توثيق معلومات المرضى طوال مراحل الرعاية.
تمكّن من تجميع بيانات المرضى وترجمتها إلى معلومات مفيدة للمساعدة في تحديد المرضى الأكثر عرضة للإصابة في أي وقت وتخصيص الموارد تبعًا لذلك.
إن منصات الرعاية الصحية عن بُعد للحالات الحرجة من فيليبس تجمع ما بين الأشخاص والإجراءات والتكنولوجيا لتمكين فريق من اختصاصيي الرعاية الصحية وممرّضي الرعاية الحرجة قائم في موقع مشترك من مراقبة المرضى في وحدة العناية المركّزة عن بُعد، بغض النظر عن موقع المرضى، ما يساعد في تقليص تكاليف الرعاية إلى أقصى حد وتعزيز التواصل والتعاون بين الفريق الطبي.
المراجع
* Lilly CM، Cody S، Zhao H، Landry K، Baker SP، McIlwaine J وآخرون. Hospital mortality, length of stay, and preventable complications among critically ill patients before and after tele-ICU reengineering of critical care processes. JAMA. 2011 Jun 1;305(21):2175–83.
Lilly CM، Motzkus C، Rincon T، Cody SE، Landry K، Irwin RS. ICU Telemedicine Program Financial Outcomes. Chest. 2017 Feb 1;151(2):286–97.
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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حالأقر بذلك