قد يعني بناء مستقبل للرعاية الصحية تحسين طريقة العمل أو تسريع العمليات أو خفض التكلفة. وفي بعض الأحيان، نجد أن حل المشاكل بطريقة لم يسبق لها مثيل هو المعنى المنشود. لذا ترتكز المقاربة التي نعتمدها في مجال الابتكار على تخطي بتفكيرنا حدود الواقع الموجود أمامنا لتشمل نظرتنا ما يمكن رؤيته في عالم الخيال فقط. وبعد تحرير تفكيرنا من القواعد التقليدية والروتين، يصبح بإمكاننا تصوّر ابتكارات تتجاوز مهمتها مجرد حل المشاكل لتصل إلى تغيير حياة البشر.



وتسريع وتيرة الانتقال بمستقبل الرعاية الصحية إلى مرحلة جديدة تمامًا.



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