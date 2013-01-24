تشمل اللجنة رئيس الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (ASE) مادهاف سواميناثان، دكتور في الطب، زميل في الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (FASE)، الرئيسة المنتخبة في الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (ASE) جودي هونغ، دكتورة في الطب، زميلة في الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (FASE)، كارول ميتشل، شهادة دكتوراه، مخططة معتمدة للصدى التشخيصي الطبي، مخططة معتمدة للصدى التشخيصي القلبي، اختصاصية معتمدة للأوعية الدموية، خبيرة علاج بالأشعة (معتمدة)، الكلية الأمريكية للجراحين (ACS)، زميلة في الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (FASE)، سمادار كورت، دكتورة في الطب، زميلة في الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (FASE)، سينتيا توب، دكتورة في الطب، زميلة في الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (FASE)، لانكوي هووا، الكلية الأمريكية للجراحين (ACS)، مجمع APCA، مخططة معتمدة للصدى التشخيصي القلبي (تخطيط صدى القلب لدى البالغين/تخطيط صدى القلب لدى الأطفال/تخطيط صدى القلب لدى الجنين)، زميلة في الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (FASE)، كارلين ماكلاناهان، مخططة معتمدة للصدى التشخيصي القلبي (تخطيط صدى القلب لدى البالغين/تخطيط صدى القلب لدى الأطفال)، زميلة في الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (FASE)، وبول بوتينجر، دكتور في الطب، زميل في الكلّية الأمريكية للأطباء (FACP)، زميل في جمعية الأمراض المعدية الأمريكية (FIDSA).