الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

للحصول على معلومات حول منتجات المستهلكين من فيليبس أو على دعم منتجات المستهلكين في ظل فيروس كوفيد-19، الرجاء النقر هنا.
كوفيد-19

الندوات السريرية عبر الويب

الصفحة الرئيسية لفيروس كوفيد-19

الدعم والموارد السريرية

المنتجات والخدمات

الندوات السريرية عبر الويب

الصفحة الرئيسية لفيروس كوفيد-19

الدعم والموارد السريرية

المنتجات والخدمات

الندوات السريرية عبر الويب
رمز الدعم

الدعم السريري وموارد التعامل مع فيروس كوفيد-19


استعِن بالدعم الخاص بالمنتجات، بما في ذلك معلومات التنظيف والتعقيم ومقاطع فيديو تعليمية والمزيد غيرها.
موارد أجهزة التنفس الاصطناعي والعناية التنفسية
موارد مراقبة المرضى والرعاية الحرجة
تنظيف أجهزة مراقبة المرضى والرعاية الحرجة وتعقيمها
موارد التصوير التشخيصي وإرشادات التنظيف
موارد التصوير بالموجات فوق الصوتية وإرشادات التنظيف

الصفحة الرئيسية لفيروس كوفيد-19

الدعم والموارد السريرية

المنتجات والخدمات

الندوات السريرية عبر الويب
كوفيد

المنتجات والخدمات للتعامل مع فيروس كوفيد-19


استكشف مجموعة شاملة من حلول المنتجات والخدمات للتعامل مع المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19.
أجهزة التنفس الاصطناعي والرعاية التنفسية
الفحص المنزلي ومراقبة المرضى عن بُعد
التصوير التشخيصي
صيانة المعدّات والخدمات عن بُعد
مراقبة المرضى وإزالة رجفان القلب
وحدة العناية المركّزة عن بُعد والرعاية الحرجة عن بُعد
الموجات فوق الصوتية

الندوة القادمة عبر الويب حول فيروس كوفيد-19

يناقش مقدّمو الرعاية السريرية مواضيع تتعلق بعلاج الإصابة بفيروس كوفيد-19

تخطيط صدى القلب عبر المريء في فترة فيروس كوفيد

 

8 مايو | 6:00 مساءً بحسب التوقيت الصيفي الشرقي

تسجيل الآن

التدريب على جهاز E30 - ندوة عبر الويب

 

11 أبريل 

عرض التسجيل

دور Multisomething في التصوير بالرنين المغناطيسي

 

22 أبريل | 3:30 - 4:30 بعد الظهر بحسب توقيت وسط أوروبا

 

تسجيل الآن

دور Multisomething في التصوير بالرنين المغناطيسي

 

22 أبريل | 3:30 - 4:30 بعد الظهر بحسب توقيت وسط أوروبا

 

تسجيل الآن

دور Multisomething في التصوير بالرنين المغناطيسي

 

22 أبريل | 3:30 - 4:30 بعد الظهر بحسب توقيت وسط أوروبا

 

تسجيل الآن

دور Multisomething في التصوير بالرنين المغناطيسي

 

22 أبريل | 3:30 - 4:30 بعد الظهر بحسب توقيت وسط أوروبا

 

تسجيل الآن

الندوات المعروضة سابقًا عبر الويب حول فيروس كوفيد-19

لا يزال بإمكانك مشاهدة الندوات المعروضة سابقًا عبر الويب.
استجابة طب الأشعة لفيروس كوفيد-19: نظرة على أرض الواقع
إدوارد شتاينر، دكتور في الطب، زميل في الكلّية الأمريكية لعلم الأشعة (ACR)
مستشفى ويلسبان هيلث/يورك في بنسيلفانيا
غوبل بونجابي، دكتور في الطب
هينيبين هيلثكير، منيابولس
التصوير بالموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية السريرية في قسم الطوارئ
راشيل ليو، دكتورة في الطب، زميلة في الكلّية الأمريكية لأطباء الطوارئ (FACEP)
مدرسة الطب في جامعة ييل في نيو هيفن
تطور ديناميات القلب لدى المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19: خبرات من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا

ألكسندرا غونكالفس، دكتورة في الطب، شهادة دكتورا، ماجستير في العلوم الطبية

مسؤولة طبية في قسم طب القلب والصحة الشخصية، رئيسة التسويق التنفيذية في شركة فيليبس

كريستومر مور، دكتور في الطب
أستاذ مساعد، قسم طب الطوارئ في مدرسة الطب في جامعة ييل
لويجي بادانو، دكتور في الطب، شهادة دكتورا
بروفسور في علم أمراض القلب والأوعية الدموية، جامعة ميلانو بيكوكا، إيطاليا
ليسا سوغانغ، دكتورة في الطب، ماجستير في الصحة العامة
مديرة ييل إيكولاب في مدرسة الطب في جامعة ييل
البيان الصادر عن الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (ASE) حول حماية المرضى ومقدّمي خدمة تخطيط صدى القلب في ظل وباء كوفيد-19: الإجابة عن أسئلتكم
تشمل اللجنة رئيس الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (ASE) مادهاف سواميناثان، دكتور في الطب، زميل في الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (FASE)، الرئيسة المنتخبة في الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (ASE) جودي هونغ، دكتورة في الطب، زميلة في الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (FASE)، كارول ميتشل، شهادة دكتوراه، مخططة معتمدة للصدى التشخيصي الطبي، مخططة معتمدة للصدى التشخيصي القلبي، اختصاصية معتمدة للأوعية الدموية، خبيرة علاج بالأشعة (معتمدة)، الكلية الأمريكية للجراحين (ACS)، زميلة في الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (FASE)، سمادار كورت، دكتورة في الطب، زميلة في الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (FASE)، سينتيا توب، دكتورة في الطب، زميلة في الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (FASE)، لانكوي هووا، الكلية الأمريكية للجراحين (ACS)، مجمع APCA، مخططة معتمدة للصدى التشخيصي القلبي (تخطيط صدى القلب لدى البالغين/تخطيط صدى القلب لدى الأطفال/تخطيط صدى القلب لدى الجنين)، زميلة في الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (FASE)، كارلين ماكلاناهان، مخططة معتمدة للصدى التشخيصي القلبي (تخطيط صدى القلب لدى البالغين/تخطيط صدى القلب لدى الأطفال)، زميلة في الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (FASE)، وبول بوتينجر، دكتور في الطب، زميل في الكلّية الأمريكية للأطباء (FACP)، زميل في جمعية الأمراض المعدية الأمريكية (FIDSA).
إدارة الإنذارات غير الضرورية لدى المرضى المعزولين

جاكوب تورميل، دكتور في ممارسة التمريض، ممرض معتمد، ممرض ممارس معتمد، اختصاصي مُجاز من المجلس الطبي في التمريض السريري لرعاية البالغين، ممرض معتمد في الرعاية المعرفية الحرجة

خبير في مجال إدارة الإنذارات

التحديات لتفادي الهذيان في وحدة العناية المركّزة لدى المرضى المعزولين

لورين رودريغز، ماجستير في علوم التمريض، ممرضة معتمدة، ممرضة معتمدة في الرعاية السريرية الحرجة

خبير في مجال تحسين سير الأعمال

دعم العائلات في وحدة العناية المركزة للأطفال الحديثي الولادة في أوقات الانفصال

كريستين بيريز، طالبة شهادة دكتوراه، ممرضة معتمدة، إجازة في علوم التمريض، مدرّبة معتمدة لتدليك المواليد، شهادة تمريض متخصص في لمس حديثي الولادة وتدليكهم

خبيرة في مجال وحدة العناية المركزة للأطفال الحديثي الولادة

الخدمات المتخصصة السريرية في فيليبس

مراقبة المرضى المعزولين عن بُعد

الميسّر:

راي ماكلين، ممرض معتمد، إجازة في علوم التمريض

خبير في مجال تحسين سير الأعمال

المتحدثون الضيوف:

سارا ماكيلب، ‏ممرضة معتمدة، إجازة في علوم التمريض، ممرضة معتمدة في حالات الطوارئ
المستشارة المسؤولة في الرعاية السريرية

بيت ستربلينغ، ممرض معتمد، ماجستير في علوم التمريض

اختصاصي وطني أول في الرعاية السريرية

الجزء الأول من تصوير الرئة بالموجات فوق الصوتية مع مارتن آلترسبرغر، دكتور في الطب، وتوماس بايندر، دكتور في الطب، زميل في الجمعية الأوروبية لطب القلب (FESC)
الجزء الثاني من تصوير الرئة بالموجات فوق الصوتية مع مارتن آلترسبرغر، دكتور في الطب، وتوماس بايندر، دكتور في الطب، زميل في الجمعية الأوروبية لطب القلب (FESC)
مارتن آلترسبرغر، دكتور في الطب
توماس بايندر، دكتور في الطب، زميل في الجمعية الأوروبية لطب القلب (FESC)
ندوة عبر الويب حول تصوير الرئة بالموجات فوق الصوتية وجلسة أسئلة وأجوبة عن فيروس كوفيد-19، مع د. سارا نيكرافان

سارا نيكرافان، دكتورة في الطب

علم التخدير القلبي الصدري

طب الرعاية الحرجة

مركز فرجينيا مايسون الطبي

التحكم بعدوى فيروس كوفيد-19 في قسم الطوارئ مع د. آرون ناغديف

آرون د. ناغديف، دكتور في الطب

رئيس قسم التصوير بالموجات فوق الصوتية في حالات الطوارئ

مستشفى هايلاند جنرال

نظام ألاميدا الصحي

بروفسور مساعد في الرعاية السريرية

قسم طب الطوارئ

جامعة كاليفورنيا، كلّية الطب في سان فرنسيسكو

أساسيات تخطيط صدى القلب في نقطة الرعاية: الخطوات الخمس المهمة في ظل فيروس كوفيد-19
راشيل ليو، دكتورة في الطب، زميلة في الكلّية الأمريكية لأطباء الطوارئ (FACEP)
مدرسة الطب في جامعة ييل في نيو هيفن
مقاربة تخطيط صدى القلب لتقييم المرضى المحتمل إصابتهم بالتهاب عضل القلب

ريك ميس، الكلية الأمريكية للجراحين (ACS)، مخطط معتمد للصدى التشخيصي القلبي، مخطط معتمد للصدى القلبي، اختصاصي معتمد في جراحة القلب والأوعية الدموية، زميل في الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (FASE)

اختصاصي في التصوير المتقدم، تخطيط صدى القلب

الفترة المحيطة بالجراحة وأمراض القلب الهيكلية

شاهد المزيد من الندوات المعروضة عبر الويب
*

معلومات الاتصال

* هذا الحقل مطلوب
*
*
*
*
*
*
*
*
*
من خلال تحديد سبب التواصل بك بإمكاننا توفير خدمة أفضل لك.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك