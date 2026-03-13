2 year warranty
Discontinued
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FC6823/61
Discontinued
How to replace the batteries of my Philips SpeedPro (Max) Stick Vacuum?
Are accessories of my Philips SpeedPro Max and Philips SpeedPro Vacuum compatible?
Are accessories of my Philips Vacuum Cleaner compatible with other models?
How long should I charge my Philips Cordless Vacuum Cleaner?
Where is the model/serial number of my Philips Vacuum Cleaner?
My Philips Cordless Vacuum Cleaner is not charging
My Philips Cordless Vacuum Cleaner is not turning on
My Philips Cordless Vacuum Cleaner runs out of battery quickly
My Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max shows an error code
I feel electric shocks when using my Philips Vacuum Cleaner
My Philips 7000 Series Cordless Vacuum Cleaner has low suction power
My Philips Cordless Vacuum Cleaner produces an unusual sound
My Philips Cordless Vacuum Cleaner does not glide well on carpets
My Philips 8000 Series Cordless Vacuum Cleaner has low suction power
I cannot open the dust bucket of my Philips Cordless Vacuum Cleaner
How to clean my Philips 7000 Series Cordless Vacuum Cleaner