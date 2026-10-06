لم أحصل على النتائج المتوقعة عند استخدام جهاز Lumea من Philips

جهاز Philips Lumea ليس مناسبًا للجميع. طالعي جداول درجات لون البشرة ولون الشعر في دليل المستخدم لديكِ (والذي يتوفر أيضًا عبر الإنترنت) واقرئي تعليمات السلامة المهمة بعناية لمعرفة ما إذا كان جهاز Lumea مناسبًا لكِ أم لا.

ألوان شعر جسم غير مناسبة: لا يكون العلاج باستخدام جهاز Lumea فعالاً إذا كان شعركِ أشقر فاتحًا أو رماديًّا أو أحمر أو أبيض لأن الشعر الذي يتميز بهذه الألوان لا يمتص ما يكفي من الضوء.

درجات لون بشرة غير مناسبة: لا يمكنكِ استخدام Lumea إذا كانت درجة لون بشرتكِ تتراوح ما بين البني الداكن والداكن لأن درجات ألوان البشرة هذه تمتص الضوء بسهولة أكبر، وهو ما قد يؤدي إلى الشعور بالألم أو ظهور احمرار أو حروق بالجلد.

ملحوظة: قد يختلف لون الشعر ودرجة لون البشرة عبر مختلف مناطق الجسم. على الرغم من أن منطقة ما من الجسم قد تكون غير مناسبة للعلاج باستخدام Lumea، فإن منطقة أخرى قد تكون مناسبة للعلاج بسبب اختلاف درجة لون البشرة أو لون شعر الجسم في ما بينهما.