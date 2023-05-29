اكتشاف الأغراض الصغيرة وتجنبها، مثل الأحذية أو الألعاب

انسَ أمر التحقق من خلوّ المسارات، فالروبوت سيستكشف الأغراض الصغيرة في دربه ويتجنبها، مثل الأحذية أو الألعاب، وسينظف بشكل دقيق من حولها من دون أن يعلق بالأغراض أو يرتطم بها. يمكن للمستشعر ToF الثلاثي الأبعاد الموجود في مقدمة الروبوت اكتشاف العناصر الصغيرة التي يصل حجمها إلى 2,0 × 2,0 سم (عرض × ارتفاع). بالإضافة إلى ذلك، تكتشف 8 مستشعرات ToF الموجودة في المصد الأمامي باستمرار ما يوجد أمام الروبوت وإلى جانبَيه، وتعمل حتى في حالات الإضاءة المنخفضة، لذلك ما من حاجة إلى تشغيل الأضواء عندما تكون خارج المنزل.