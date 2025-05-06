70 يومًا من الراحة من دون عناء مع قاعدة التفريغ الذاتي

استمتع بنحو 70 يومًا³ من الراحة من دون عناء مع قاعدة التفريغ الذاتي الأنيقة. يفرغ الروبوت نفسه تلقائيًا في قاعدة التفريغ الذاتي. تتميز القاعدة بكيس صغير الحجم سعة 3.0 لترات ويمكن أن يحمل كميّة غبار وأوساخ تصل إلى 70 يومًا ليريحك من عناء الإفراغ. يمكن التخلص من الكيس الصغير الشامل بشكل صحي من دون تناثر الغبار ما يجعله مثاليًا لمرضى الربو والحساسية.