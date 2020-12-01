تقنية AirflowMax الثورية لقوة شفط عالية

استفد من سعة أكبر وتدفق هواء محسّن بفضل حجرة الغبار التي تتميّز بتصميم فريد، وذلك من خلال كيس الغبار المانع للانسداد، مما يتيح قوة شفط عالية إلى حين امتلاء كيس الغبار.