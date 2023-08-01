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Shaver 3000X Series

ماكينة الحلاقة الكهربائية للحلاقة الرطبة والجافة

X3021/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • حلاقة مريحة ودقيقة حلاقة مريحة ودقيقة حلاقة مريحة ودقيقة
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    Shaver 3000X Series ماكينة الحلاقة الكهربائية للحلاقة الرطبة والجافة

    X3021/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    حلاقة مريحة ودقيقة

    توفر لك آلة الحلاقة من السلسلة 3000 من Philips حلاقة مريحة ودقيقة بسعر مقبول. تضمن 27 شفرة ComfortCut بميزة الشحذ الذاتي والاستخدام الرطب والجاف وأداة التشذيب المنبثقة تسهيل استخدام آلة الحلاقة وتوفير قيمة ممتازة. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver 3000X Series ماكينة الحلاقة الكهربائية للحلاقة الرطبة والجافة

    حلاقة مريحة ودقيقة

    توفر لك آلة الحلاقة من السلسلة 3000 من Philips حلاقة مريحة ودقيقة بسعر مقبول. تضمن 27 شفرة ComfortCut بميزة الشحذ الذاتي والاستخدام الرطب والجاف وأداة التشذيب المنبثقة تسهيل استخدام آلة الحلاقة وتوفير قيمة ممتازة. إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة مريحة ودقيقة

    توفر لك آلة الحلاقة من السلسلة 3000 من Philips حلاقة مريحة ودقيقة بسعر مقبول. تضمن 27 شفرة ComfortCut بميزة الشحذ الذاتي والاستخدام الرطب والجاف وأداة التشذيب المنبثقة تسهيل استخدام آلة الحلاقة وتوفير قيمة ممتازة. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver 3000X Series ماكينة الحلاقة الكهربائية للحلاقة الرطبة والجافة

    حلاقة مريحة ودقيقة

    توفر لك آلة الحلاقة من السلسلة 3000 من Philips حلاقة مريحة ودقيقة بسعر مقبول. تضمن 27 شفرة ComfortCut بميزة الشحذ الذاتي والاستخدام الرطب والجاف وأداة التشذيب المنبثقة تسهيل استخدام آلة الحلاقة وتوفير قيمة ممتازة. إكتشف كلّ المميزات

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      حلاقة مريحة ودقيقة

      مع تقنية SkinProtect

      • شفرات ComfortCut
      • نظام حلاقة مقاوم للتآكل
      • حلاقة رطبة وجافة
      • رؤوس متحركة ثلاثية الأبعاد
      شفرات ComfortCut لحلاقة مريحة ودقيقة

      شفرات ComfortCut لحلاقة مريحة ودقيقة

      تقصّ 27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي كل شعرة فوق مستوى البشرة مباشرةً وبطريقة مريحة للحصول على نتيجة ناعمة ومتساوية كل مرة. تبقى شفراتنا بتقنية الشحذ الذاتي وكأنها جديدة لسنتين.

      حلاقة رطبة وجافة فوق المغسلة أو في أثناء الاستحمام

      حلاقة رطبة وجافة فوق المغسلة أو في أثناء الاستحمام

      اختر حلاقة جافة وسهلة، أو استخدم الجل أو الرغوة المفضلة لديك لحلاقة رطبة ومنعشة، حتى في أثناء الاستحمام.

      رؤوس متحركة بثلاثة اتجاهات لحلاقة مريحة

      رؤوس متحركة بثلاثة اتجاهات لحلاقة مريحة

      تتحرك الرؤوس المتحركة بثلاثة اتجاهات بحريّة للحفاظ على ملامستها لتقاسيم وجهك من دون أن تحدث شقوق ببشرتك.

      نظام حلاقة مقاوم للتآكل وملائم للبشرة

      نظام حلاقة مقاوم للتآكل وملائم للبشرة

      شفرات آلة الحلاقة مصنوعة من فولاذ غير مسبب للحساسية من الفئة الجراحية لمقاومة التآكل ومنع تراكم الأوساخ وحماية البشرة.

      أداة تشذيب منبثقة للشاربين والسوالف

      أداة تشذيب منبثقة للشاربين والسوالف

      حدّد شكل شاربيك وسوالفك بدقّة لإكمال مظهرك بأداة التشذيب المنبثقة للشاربين.

      فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

      فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

      يتم فتح رأس الحلاقة بلمسة زر لغسله بالمياه الجارية.

      40 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

      40 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

      في خلال ساعةٍ فقط، تُشحن بطارية NiMH التي تدوم طويلًا بالكامل وتكفي للحلاقة 13 مرة. هل أنت في عجلة من أمرك؟ يمنحك الشحن السريع لمدة 5 دقائق ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.

      مسكة لاستخدام مريح

      مسكة لاستخدام مريح

      لن تفلته من قبضتك أبدًا. يبقى المقبض المريح المطاطي آمنًا ومريحًا حتّى عندما يكون رطبًا.

      مؤشر مستوى البطارية لمعرفة متى يحين وقت الشحن

      مؤشر مستوى البطارية لمعرفة متى يحين وقت الشحن

      لا تدع بطاريتك تصبح فارغة. يسمح لك مؤشر مستوى البطارية بمعرفة متى تكون البطارية منخفضة المستوى أو فارغة أو قيد الشحن.

      شحن مريح

      شحن مريح

      نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنتاج المنتج. ونحن نطمح إلى الحد من النفايات وخفض عدد محولات USB التي نوفرها في السوق. إذا كنت بحاجة إلى محول، تتوفر وحدة إمداد مناسبة عبر: www.philips.com/support

      صنع بعنايةٍ لك وللكوكب

      صنع بعنايةٍ لك وللكوكب

      لا تحتوي عبوة آلة الحلاقة هذه على مواد بلاستيكية، وهي مصنوعة من المواد المُعاد تدويرها بنسبة 90%، كما تستخدم منشأة إنتاج الشفرات طاقة قابلة للتجديد بنسبة 100%.

      مقاومة المياه للتنظيف السهل والاستخدام في أثناء الاستحمام

      مقاومة المياه للتنظيف السهل والاستخدام في أثناء الاستحمام

      اغسله بالمياه الجارية أو قم بالحلاقة في أثناء الاستحمام. يشير تصنيف IPX7 لمقاومة المياه إلى إمكانية غمره في المياه بعمق يصل إلى متر واحد ولغاية 30 دقيقة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        الصيانة
        غطاء واقٍ
        أداة تشذيب منبثقة مضمّنة
        نعم

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        40 دقيقة / 13 عملية حلاقة
        نوع البطارية
        نيكل-هيدريد المعدن
        شحن سريع
        نعم، 5 دقائق
        وقت الشحن
        شحن كامل لمدة ساعة

      • تصميم

        المقبض
        مقبض مريح
        اللون
        أسود داكن

      • الخدمة

        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ SH30
        ضمان لسنتين
        نعم

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        • نظام الشفرة ComfortCut
        • 27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي
        • 55.000 قصة/الدقيقة
        تتبع دقيق
        رؤوس Flex ثلاثية الاتجاهات

      • سهولة الاستخدام

        التنظيف
        • فتح بلمسة واحدة
        • قابلة للغسل بالكامل
        شاشة العرض
        مؤشر الشحن
        رطب وجاف
        حلاقة رطبة أو جافة
        العملية
        استخدام بدون أسلاك فقط
        مقاومة للماء
        • معيار المقاوَمة للمياه IPX7
        • يمكن استخدامها في الحمام

      • تقنية SkinProtect

        حماية البشرة
        نظام حلاقة مقاوم للتآكل

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