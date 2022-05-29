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TAX4207/98
ابدأ الحفلة
ارتقِ بأي حفلة إلى المستوى التالي بفضل مكبر الصوت المكعب الرائع هذا مع ضوء خاص للحفلات! صوت قوي وجهيز مدوٍّ وضوء مخصص للحفلات للارتقاء بالحفلة إلى المستوى التالي. يمكنك توصيل ما يصل إلى 50 مكبر صوت لحائط من الأضواء والأصوات.
ضوء وامض للحفلات
اتصال لاسلكي لمكبر الصوت المخصص للحفلات
البطارية القابلة للشحن
50 واط RMS. الحد الأقصى للإخراج 100 واط
املأ الغرفة بصوت غني وجهير مدوٍّ مع مكبر الصوت المكعّب الرائع المخصص للكاريوكي هذا. تسمح لك البطارية المضمّنة بنقل الحفلة إلى الخارج والاستمتاع بوقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة بعد عملية شحن واحدة.
أضواء وامضة للحفلات تنبض وتومض على الجهة الأمامية من المكعب، لتزويدك بعرض ضوئي مذهل. سيتغيّر لون الضوء الخلفي وينبض فيما يومض الضوء الأمامي.
يسمح لك إدخالا الميكروفون بإضافة صوتك إلى الحفلة باستخدام وضع الكاريوكي. ارتقِ بالتجربة مع تأثيرات صدى الصوت والتبديل بين صوت نسائي/رجالي وخفت الصوت. يحتوي مكبر الصوت على عناصر تحكّم منفصلة لجهازَي الميكروفون والتأثيرات الصوتية.
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