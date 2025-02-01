مقاوم للغبار والمياه بتصنيف IP66 . جاهز للاستخدام في كل مكان*

استمتع بالموسيقى من الطرقات الجبلية إلى الشاطئ. يضمن تصنيف IP66 أنه يمكن لمكبر الصوت هذا مواكبتك أينما كنت. يسهّل الحبل القابل للفصل عملية حمله، ويعني نطاق Bluetooth حتى 25 مترًا أنه لن تفوتك أي لحظة موسيقية، حتى لو كان هاتفك بعيدًا عن مكبر الصوت.