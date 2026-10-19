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TAX3500/98
أطلق الإيقاعات
ابدأ الحفلة مع مكبر صوت Bluetooth المحمول الذي يتيح لك التألق عبر الميكروفونات! ستحصل على وظائف كاريوكي ومؤثرات ضوئية وصوت قوي مع جهير عميق. وصّله بمقبس حائط، أو استخدم البطارية المدمجة في الأماكن الخارجية.
Bluetooth®
USB، مدخل صوت، بطاقة TF، FM
وظائف الكاريوكي
بطارية مدمجة
بفضل الصوت القوي والجهير العميق النابض، يمكن لمكبر صوت الكاريوكي هذا أن يملأ الغرفة بالإيقاعات. وتتيح لك البطارية المدمجة إقامة حفلة رائعة في الهواء الطلق لمدة تشغيل تصل إلى 8 ساعات بشحنة واحدة. كما يمكنك تسجيل أدائك على جهاز USB أو بطاقة TF.
اجعل الجميع ينهضون ويرقصون مع مؤثرات إضاءة الحفلات. تنبض الأضواء الملونة على مكبرات الصوت بتناغم مع الموسيقى، وتتوفر أوضاع إضاءة مختلفة. مهما كانت طريقتك المفضلة للاحتفال، فهذا المكبر يلبي احتياجاتك.
يتيح لك مدخلا الميكروفون (6.3 mm) الارتقاء بالحفلة إلى مستوى أعلى. تتميز الميكروفونات بإمكانية التحكم في مستوى الصوت من مكبر الصوت، كما يمكنك إضافة تأثيرات الصدى أيضًا.
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