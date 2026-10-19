جهير عميق. مدة تشغيل تصل إلى 8 ساعات

بفضل الصوت القوي والجهير العميق النابض، يمكن لمكبر صوت الكاريوكي هذا أن يملأ الغرفة بالإيقاعات. وتتيح لك البطارية المدمجة إقامة حفلة رائعة في الهواء الطلق لمدة تشغيل تصل إلى 8 ساعات بشحنة واحدة. كما يمكنك تسجيل أدائك على جهاز USB أو بطاقة TF.