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مكبر صوت بتقنية Bluetooth مخصص للحفلات

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مكبر صوت بتقنية Bluetooth مخصص للحفلات

TAX2208/00

مكبر صوت بتقنية Bluetooth مخصص للحفلات

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البرامج وبرامج التشغيل

البرنامج الثابت

  • الإصدار: V1.0
  • ZIP ملف, 535 B
  • 10 March 2025

الدلائل والمستندات

دليل البدء السريع

  • PDF ملف, 3.2 MB
  • 30 November 2023

الكتيّب التجاري المترجم - English (US)

  • PDF ملف, 2.8 MB
  • 22 November 2023

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