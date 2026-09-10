مشغل أسطوانات بسير وسرعتين. مصمم لتحمّل القوة

يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 دورة في الدقيقة على الطبق المصنوع من الألومنيوم المصبوب، كما يمكن إزالة غطاء الغبار إذا كنت تفضّل استخدام The Tina من دونه. ويضمن ذراع الالتقاط المصنوع من الألومنيوم والمزوّد بثقل موازن، إلى جانب آلية مقاومة الاهتزاز، أن تتبع إبرة Audio-Technica القابلة للاستبدال الأخاديد بدقة مثالية: فعند أعلى مستويات الصوت، ستضج الحفلة بالحيوية، بينما ستظل أسطواناتك ثابتة.