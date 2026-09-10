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جديد
TAV9000F/73
تينا
كل الإحساس. كل الروح. أضف القوة إلى الموسيقى التي تحبها مع مشغّل الأسطوانات المتكامل بتقنية Bluetooth®، الذي يشغّل الأسطوانات ويبث الموسيقى ويلتقط محطات الراديو أيضًا. ستحصل على تصميم ريترو يخطف الأنظار، ومكبرات صوت مدمجة مذهلة لصوت ستيريو هائل.
تصميم ريترو، وصوت عصري
240 W كحد أقصى (120 W RMS)
مشغّل أسطوانات بسرعتين
راديو FM، وBluetooth® 5.4
يستمد التصميم الجريء بطابع منتصف القرن إلهامه من تصاميم راديو Philips الأسطورية في ثلاثينيات وخمسينيات القرن الماضي، بينما يبقيك الصوت الغني والقوي في قلب الحاضر. وتنسجم التفاصيل الكلاسيكية، مثل الهيكل الخارجي الخشبي وشبكة مكبر الصوت المقعّرة، بسلاسة مع المزايا العصرية المريحة مثل Bluetooth® وتطبيقنا المصاحب العملي.
استمتع بصوت غني ودافئ يهز الوجدان بقوة تصل إلى 240 W كحد أقصى (120 W RMS) عند البث أو الاستماع إلى الراديو، وبقوة تصل إلى 120 W كحد أقصى (60 W RMS) عند تشغيل الأسطوانات. تتكامل وحدتا تشغيل كبيرتان مع مكبّري صوت عالي التردد، ومضخّم جهير، ومنفذ انعكاس الجهير لتملأ الأجواء بنغمات عالية محلّقة، ونغمات متوسطة معبّرة، ونغمات منخفضة قوية ومنضبطة.
يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 دورة في الدقيقة على الطبق المصنوع من الألومنيوم المصبوب، كما يمكن إزالة غطاء الغبار إذا كنت تفضّل استخدام The Tina من دونه. ويضمن ذراع الالتقاط المصنوع من الألومنيوم والمزوّد بثقل موازن، إلى جانب آلية مقاومة الاهتزاز، أن تتبع إبرة Audio-Technica القابلة للاستبدال الأخاديد بدقة مثالية: فعند أعلى مستويات الصوت، ستضج الحفلة بالحيوية، بينما ستظل أسطواناتك ثابتة.
المراجعات
علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وعلامة كلمة Auracast™ وشعاراتها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.