ضمان لمدة عامين
جديد
TAT2600BK/97
اعزل الضوضاء، واضبط الملاءمة حسب ذوقك
استمتع بأيامك بانسيابية مع سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل التي تتميز بوزن أخف وملاءمة أفضل وصوت رائع. يتيح لك إلغاء الضوضاء النشط الاستماع بعيدًا عن مصادر التشتيت، بينما تحافظ أطراف الأذن ذات الملمس على ثبات السماعات في مكانها براحة. ويضفي الغطاء الناعم الملمس على العلبة مظهرًا وملمسًا أكثر فخامة.
سماعات صغيرة. ملاءمة مريحة
إلغاء الضوضاء النشط
تقنية 4 ميكروفونات
صوت طبيعي. جهير ديناميكي
تمنحك سدادات الأذن المزخرفة بتقنية SecureFit ملاءمة أخف وأكثر راحة، مع توفير إحكام جيد لصوت أفضل. وتتيح لك ميزات مثل Dynamic Bass الاستمتاع بالقوة الكاملة لألحانك المفضلة حتى عند الاستماع بمستوى صوت منخفض.
تعمل ميزة إلغاء الضوضاء النشط على تقليل الضوضاء الخارجية لتتمكن من التركيز على موسيقاك وبرامج البودكاست والمكالمات. ويمكنك تشغيلها أو إيقافها عبر سماعات الأذن أو تطبيقنا المصاحب، بينما يتيح وضع الوعي سماع الأصوات الخارجية من جديد.
تتميز سماعات الرأس هذه بنظام مكوّن من أربعة ميكروفونات، حيث يعمل اثنان منها مع خوارزمية لتقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي لتوفير مكالمات فائقة الوضوح. حتى لو كنت في مقهى مزدحم، سيصل صوتك بوضوح ولن يتشتت انتباه الشخص الذي تتحدث إليه بسبب ما يدور من حولك.
المراجعات