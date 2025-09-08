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جميع السلاسل

  • تُشغّل نغماتك. تُشير إلى الوقت.
  • تُشغّل نغماتك. تُشير إلى الوقت.
  • تُشغّل نغماتك. تُشير إلى الوقت.
  • تُشغّل نغماتك. تُشير إلى الوقت.
  • تُشغّل نغماتك. تُشير إلى الوقت.
  • تُشغّل نغماتك. تُشير إلى الوقت.
  • تُشغّل نغماتك. تُشير إلى الوقت.
  • تُشغّل نغماتك. تُشير إلى الوقت.
  • تُشغّل نغماتك. تُشير إلى الوقت.
  • تُشغّل نغماتك. تُشير إلى الوقت.
  • تُشغّل نغماتك. تُشير إلى الوقت.
  • تُشغّل نغماتك. تُشير إلى الوقت.
  • تُشغّل نغماتك. تُشير إلى الوقت.
  • تُشغّل نغماتك. تُشير إلى الوقت.

مكبر صوت لاسلكي

TAS3600B/00

تُشغّل نغماتك. تُشير إلى الوقت.

سواءً في المنزل أم خارجه، تُعدّ هذه السماعة المزودة بتقنية Bluetooth® مع منبه مثالية بجانب السرير. يُضفي الضوء الليلي جوًا من الاسترخاء أثناء الاستماع إلى نغماتك أو ملفات البودكاست، وتعرض الشاشة الكبيرة الوقت ودرجة حرارة الغرفة. هل تحتاج إلى منبه؟ استيقظ على صوت النغمات الخفيفة.

عرض جميع المزايا

تُشغّل نغماتك. تُشير إلى الوقت.

  • Bluetooth®‎ وUSB وTF ومدخل aux

  • شاشة ساعة عريضة وواضحة

  • منبه مزدوج مع ميزة إعادة التنبيه

  • ضوء ليلي

جودة صوت غنية وحيوية وأزرار تحكم سهلة الاستخدام تعمل باللمس

هل قوائم التشغيل والبودكاست جاهزة؟ يمنحك مكبر الصوت المحمول هذا أداءً قويًا مقارنةً بحجمه بقدرة تصل إلى 20 واط كحد أقصى (10 واط RMS) مع جودة صوت غنية وحيوية، بالإضافة إلى جهير جيد بفضل المشع غير الفعال. توجد أزرار تحكم تعمل باللمس على الواجهة الأمامية للمكبر للتحكم في التشغيل ومستوى الصوت والمنبّهات، وتشغيل الضوء الليلي المدمج.

مدة تشغيل تصل إلى 10 ساعات، مع مزامنة الساعة مع جهازك

بفضل مدة تشغيل تصل إلى 10 ساعات، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى في كل أمسية خلال عطلة نهاية الأسبوع (تستغرق عملية إعادة الشحن الكاملة عبر USB-C نحو 3.5 ساعات فقط). وفي حال ضرورة ضبط الساعة، يمكنك القيام بذلك يدويًا—أو النقر ثلاث مرات فوق أيقونة الساعة في واجهة المكبر لمزامنة الوقت من جهازك المتصل.

تشغيل عبر Bluetooth®‎ وتشغيل USB ومدخل aux وبطاقة TF

يمنحك مكبر الصوت هذا اتصالاً مستقرًا بتقنية Bluetooth®‎ لتجربة بث من دون انقطاع، مع إمكانية توصيل مصادر صوتية خارجية به أيضًا. في أثناء السفر، يمكنك توصيل مشغل موسيقى محمول باستخدام منفذ USB-A أو تشغيل المقاطع من بطاقة TF (بسعة تصل إلى 32 غيغابايت). أما في المنزل، فبإمكانك توصيل مشغل الأقراص المدمجة عبر مدخل الصوت للاستماع إلى ألبوماتك المفضلة قبل النوم.

المواصفات التقنية

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  1. إن علامة كلمة Bluetooth®‎ وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة من قبل شركة Bluetooth SIG, Inc.‎