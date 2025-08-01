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  • يشعل الحماس ويتحمل الصدمات يشعل الحماس ويتحمل الصدمات يشعل الحماس ويتحمل الصدمات

    مكبر صوت لاسلكي

    TAS2000B/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    يشعل الحماس ويتحمل الصدمات

    اقضِ أوقاتًا جميلة مع مكبر الصوت الصغير الحجم المقاوم للرذاذ، والذي يمنحك ما يصل إلى 20 ساعة من التشغيل بشحنة واحدة. أضواء LED أنيقة تُضفي أجواءً مميزة، وتقنية Bass+ تُقدم صوت جهير عميقًا بأي مستوى صوت، ويمكنك توصيله بمكبرات صوت أخرى للحصول على صوت أقوى.

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    مكبر صوت لاسلكي

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    يشعل الحماس ويتحمل الصدمات

    • عرض من أضواء LED
    • Bass+‎ وAuracast™‎
    • وقت تشغيل يستمر 20 ساعة
    • حزام للمعصم ومقاومة الرذاذ
    صوت صاخب مع صوت جهير عميق رائع عند أي مستوى صوت

    صوت صاخب مع صوت جهير عميق رائع عند أي مستوى صوت

    يتميز مكبر الصوت المحمول الصغير بصوت غني ضخم نظرًا لحجمه بقوة 20 واط كحد أقصى (10 واط RMS). بفضل مشعّين ثنائيين غير فعالين وتقنية Bass+‎ الحصرية، يحافظ مكبر الصوت على جهير عميق ونقي، حتى عند مستويات الصوت المنخفضة. ويتميز بميكروفون مضمّن، ما يتيح لك الرد على المكالمات بدون استخدام يديك.

    وقت تشغيل طويل وتوضيب سهل وقدرة على تحمل القليل من المياه

    وقت تشغيل طويل وتوضيب سهل وقدرة على تحمل القليل من المياه

    بفضل وقت تشغيل يصل إلى 20 ساعة في عملية شحن واحدة، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى طوال اليوم وحتى الليل. يسهّل الحزام العملي حمل مكبر الصوت هذا، كما أن هيكله المقاوم للرذاذ بتصنيف IPX5 يحميه من قطرات المطر والانسكابات. يمنحك الشحن لمدة 30 دقيقة 5 ساعات من التشغيل، ويستغرق إعادة الشحن الكامل حوالي ساعتين ونصف.

    تشغيل عبر Bluetooth®‎ واتصال متعدد النقاط وتشغيل USB

    تشغيل عبر Bluetooth®‎ واتصال متعدد النقاط وتشغيل USB

    هل قوائم التشغيل جاهزة؟ يوفر لك Bluetooth® 5.4 اتصالاً ثابتاً لبثّ سلس. تتيح لك ميزة الاتصال المتعدد النقاط بجهازي Bluetooth®‎ في الوقت نفسه، ويمكنك توصيل مشغّل موسيقى محمول أو ذاكرة USB بمنفذ USB-A في مكبر الصوت.

    تطبيق Philips Entertainment. تحكم ذكي بمكبر الصوت

    تطبيق Philips Entertainment. تحكم ذكي بمكبر الصوت

    يتيح لك تطبيقنا المصاحب اختيار مصدر الصوت، والتحكم في التشغيل وتقنية Bass+‎، والتبديل بين أوضاع الإضاءة المختلفة، والتحقق من عمر البطارية، وغير ذلك الكثير. هذا ويُسهّل وضع PartyLink المدمج في التطبيق الاتصال بمكبرات صوت أخرى عبر Auracast™‎ للحصول على صوت أقوى.

    بلاستيك مُعاد تدويره معتمد من GRS

    بلاستيك مُعاد تدويره معتمد من GRS

    نستخدم في هذا المنتج البلاستيك المُعاد تدويره بعد الاستهلاك، كما أن عبواتنا خالية من البلاستيك.

    تغليف المسؤول

    تغليف المسؤول

    تُطبع الإضافات على ورق مُعاد تدويره باستخدام حبر الصويا، والعبوة نفسها مصنوعة من كرتون مُعاد تدويره معتمد من FSC.

    TWS وAuracast™‎ لإعدادات مكبرات صوت متعددة

    هل تريد المزيد من الميزات؟ يمكنك إقرانه بمكبر صوت TAS2000 آخر للاستمتاع بتجربة استيريو لاسلكية حقيقية (TWS). أو استخدم Auracast™‎ لبث ما تستمع إليه إلى مكبرات صوت أخرى متوافقة: يسمح الجهاز بترميز الاتصالات المنخفضة التعقيد (LC3) للحصول على صوت أفضل، كما أن الإعداد سهل للغاية عبر تطبيقنا المصاحب.

    عرض ضوئي متزامن مع الإيقاع. مصابيح LED بألوان قوس قزح تنبض على إيقاع الموسيقى

    عند الاستماع للإيقاعات، تنبض أضواء LED RGB الملونة فوق المشعين الثنائيين غير الفعالين وحولهما. تتوفر خمسة أوضاع إضاءة مختلفة للاختيار من بينها. ما عليك سوى الضغط على زر الإضاءة في مكبر الصوت أو استخدام تطبيقنا المصاحب للبدء، وإعلام الجميع بأنك جاهز للحفلة.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      قوة الإخراج (RMS)
      10 واط
      نظام الصوت
      أحادي
      تحسين الصوت
      ‏Bass+‎
      الاستجابة للتردد
      90 هرتز - 20 كيلوهرتز
      قدرة الخرج (MAX)
      20 واط

    • مكبرات الصوت

      قطر المشغّل بنطاق كامل
      48 مم
      عدد المشغلات بنطاق كامل
      1
      تكوين المشغّل
      المجموعة الكاملة
      عدد قنوات الصوت
      1
      مشع غير فعال
      2

    • إمكانية الاتصال

      نوع الكبل
      كبل شحن عبر USB (من نوع C)
      USB
      • النوع A (تشغيل)
      • النوع C (شحن)
      إصدار Bluetooth
      5.4
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • دعم الإقران المتعدد
      • صيغة البث: SBC
      نطاق Bluetooth
      خط النظر، 30 م أو 100 قدم
      معيار DLNA
      لا
      اتصال مكبرات صوت متعددة
      نعم
      استخدام مكبرات صوت متعددة
      • البث
      • استقبال
      • استيريو
      تقنية مكبرات الصوت المتعددة
      • Auracast TX/RX
      • TWS

    • تنسيقات الصوت المعتمدة

      Bluetooth
      SBC
      USB
      MP3

    • الملاءمة

      إيقاف تشغيل الطاقة التلقائي
      نعم
      سهولة التثبيت
      الإقران التلقائي
      إدارة المكالمات
      الرد/إنهاء المكالمة
      التحكم في مستوى الصوت
      زر تبديل لمسي
      المقاومة للمياه
      IPX5
      ميكروفون مضمن
      نعم
      تأثير الضوء
      نعم، 5 أوضاع إضاءة
      شاشة عرض
      لا
      مكالمات بدون استخدام اليدين
      نعم

    • التوافق

      تحكّم بالهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي عبر التطبيق
      نعم

    • الطاقة

      قدرة البطارية
      2500 ميللي أمبير في الساعة، 3,7 فولت
      نوع البطارية
      ليثيوم (مضمنة)
      فترة التشغيل مدوّنة على البطارية
      20  ساعة (ساعات)
      وقت الشحن
      2.5  ساعة (ساعات)
      بنك الطاقة
      لا

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      20.7  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      أفقيًا
      العرض
      8.9  سم
      العمق
      8.2  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      الوزن الإجمالي
      0.622  كلغ
      الوزن الصافي
      0.524  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.098  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      7.1  سم
      العرض
      18.1  سم
      العمق
      7.1  سم
      الوزن
      0.477  كلغ

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب الضمانة العالمية
      • ورقة ضمان السلامة
      الكبل
      كبل شحن USB

    • تصميم

      اللون
      أسود

    • الاستدامة

      غلاف بلاستيكي
      يحتوي على 53% من مادة البولي كربونات أكريلونيتريل بوتادين ستايرين المعاد تدويرها بعد الاستهلاك والمعتمدة من GRS

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • دليل التركيب السريع
    • بطاقة الضمان
    • كتيّب الضمانة العالمية
    Badge-D2C

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    • تُعد علامة كلمة Bluetooth®‎ وشعاراتها علامات تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc.‎. تُعد علامة كلمة Auracast™‎ وشعاراتها علامات تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc.‎.
    • يعني تصنيف IPX5 أن مكبر الصوت محمي ضد رشقات المياه.
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