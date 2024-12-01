استمع إلى موسيقاك بوضوح أينما كنت

اصطحب موسيقاك معك أينما ذهبت مع مكبر صوت Bluetooth الرائع هذا. يمنحك المشع السلبي جهيرًا قويًا، ويعني تصنيف IPX7 أنه يمكن غمر مكبر الصوت في الماء لمدة 30 دقيقة من دون أي مشكلة. أجرِ مكالمات من دون استخدام اليدين أينما كنت.