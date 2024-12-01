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  • استمع إلى موسيقاك بوضوح أينما كنت
  • استمع إلى موسيقاك بوضوح أينما كنت
  • استمع إلى موسيقاك بوضوح أينما كنت
  • استمع إلى موسيقاك بوضوح أينما كنت
  • استمع إلى موسيقاك بوضوح أينما كنت
  • استمع إلى موسيقاك بوضوح أينما كنت
  • استمع إلى موسيقاك بوضوح أينما كنت
  • استمع إلى موسيقاك بوضوح أينما كنت
  • استمع إلى موسيقاك بوضوح أينما كنت
  • استمع إلى موسيقاك بوضوح أينما كنت
  • استمع إلى موسيقاك بوضوح أينما كنت
  • استمع إلى موسيقاك بوضوح أينما كنت
  • استمع إلى موسيقاك بوضوح أينما كنت
  • استمع إلى موسيقاك بوضوح أينما كنت

مكبر صوت لاسلكي

TAS1509BK/00

استمع إلى موسيقاك بوضوح أينما كنت

اصطحب موسيقاك معك أينما ذهبت مع مكبر صوت Bluetooth الرائع هذا. يمنحك المشع السلبي جهيرًا قويًا، ويعني تصنيف IPX7 أنه يمكن غمر مكبر الصوت في الماء لمدة 30 دقيقة من دون أي مشكلة. أجرِ مكالمات من دون استخدام اليدين أينما كنت.

عرض جميع المزايا

استمع إلى موسيقاك بوضوح أينما كنت

  • مشع سلبي. جهير قوي

  • اقرن مكبري صوت للحصول على صوت ستيريو

  • قدرة خرج 5W RMS

  • مقاوم للماء بتصنيف IPX7

مشع سلبي لجهير قوي

مشع سلبي لجهير قوي

تقدم هذه السماعة الصغيرة الرائعة صوت جهير غنيًا وقويًا بشكل مذهل. اصطحب موسيقاك معك واستمع إليها بوضوح في الحديقة أو أثناء التنزه أو على الشاطئ. مثالية لاصطحابها معك مهما كانت خططك.

اقرنه بمكبر صوت مماثل للحصول على صوت ستيريو

هل ترغب في أصوات أكثر ثراءً؟ يمكنك بسهولة توصيل مكبري صوت متماثلين معًا للاستمتاع بصوت ستيريو رائع. استمع إلى موسيقاك بالطريقة التي صُممت لتُسمع بها. وحتى عندما تكون خارج المنزل، لن تفوتك أي نغمة أو كلمة.

مقاوم للماء بتصنيف IPX7

مقاوم للماء بتصنيف IPX7

مكبر الصوت الصغير والرائع هذا جاهز لأي شيء. سواء فاجأك المطر، أو تصببت عرقًا، أو حتى قفزت من قارب، فإن تصنيف مقاومة الماء IPX7 يعني إمكانية غمر مكبر الصوت في الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة دون أي مشكلات.

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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