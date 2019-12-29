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مهما كانت اهتماماتك، انغمس بها بصورة إضافية بفضل راديو الإنترنت هذا من Philips. ستحصل على اتصال بالإنترنت وراديو DAB وموالفة FM، بالإضافة إلى التوافق مع Spotify Connect والقدرة على البث من جهازك المحمول.