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تم إيقافه
TAPR802/98
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مهما كانت اهتماماتك، انغمس بها بصورة إضافية بفضل راديو الإنترنت هذا من Philips. ستحصل على اتصال بالإنترنت وراديو DAB وموالفة FM، بالإضافة إلى التوافق مع Spotify Connect والقدرة على البث من جهازك المحمول.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
يحيط صندوق خشبي باللون الأسود غير اللامع بشاشة ملونة لامعة جدًا وكبيرة، وشبكة مكبر صوت معدنية باللون الأسود. تعرض الشاشة معلومات عن الألبوم، والأغاني ومعلومات فنية من تطبيق Spotify Connect، وشعارات المحطات لدى استخدام راديو الإنترنت أو راديو DAB.
يقدّم المشغّل بنطاق كامل مقاس 3 بوصات صوتًا نقيًا وواضحًا. تملأ الفتحة العاكسة للجهير طبقات الصوت المنخفضة، ما يقدّم لك صوت جهير قويًا وهادرًا. يبلغ المدى اللاسلكي 10 م.
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