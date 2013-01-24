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مهما كانت اهتماماتك، انغمس بها بصورة إضافية بفضل راديو الإنترنت هذا من Philips. ستحصل على اتصال بالإنترنت وراديو DAB وموالفة FM، بالإضافة إلى التوافق مع Spotify Connect والقدرة على البث من جهازك المحمول. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
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مهما كانت اهتماماتك، انغمس بها بصورة إضافية بفضل راديو الإنترنت هذا من Philips. ستحصل على اتصال بالإنترنت وراديو DAB وموالفة FM، بالإضافة إلى التوافق مع Spotify Connect والقدرة على البث من جهازك المحمول. إكتشف كلّ المميزات
مزيد من الحب
مهما كانت اهتماماتك، انغمس بها بصورة إضافية بفضل راديو الإنترنت هذا من Philips. ستحصل على اتصال بالإنترنت وراديو DAB وموالفة FM، بالإضافة إلى التوافق مع Spotify Connect والقدرة على البث من جهازك المحمول. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مزيد من الحب
مهما كانت اهتماماتك، انغمس بها بصورة إضافية بفضل راديو الإنترنت هذا من Philips. ستحصل على اتصال بالإنترنت وراديو DAB وموالفة FM، بالإضافة إلى التوافق مع Spotify Connect والقدرة على البث من جهازك المحمول. إكتشف كلّ المميزات
من الموسيقى إلى Spoken word وTrue crime، يشكّل راديو الإنترنت هذا تذكرتك للاستماع إلى آلاف المحطات حول العالم التي تبث شتى أنواع البرامج. أما موالف الراديو الرقمي فيمنحك إرسالاً واضحًا، ويمكنك تعيين ما يصل حتى 20 محطة محددة مسبقًا من محطات راديو الإنترنت أو راديو DAB+، أو محطات FM.
يحيط صندوق خشبي باللون الأسود غير اللامع بشاشة ملونة لامعة جدًا وكبيرة، وشبكة مكبر صوت معدنية باللون الأسود. تعرض الشاشة معلومات عن الألبوم، والأغاني ومعلومات فنية من تطبيق Spotify Connect، وشعارات المحطات لدى استخدام راديو الإنترنت أو راديو DAB.
يقدّم المشغّل بنطاق كامل مقاس 3 بوصات صوتًا نقيًا وواضحًا. تملأ الفتحة العاكسة للجهير طبقات الصوت المنخفضة، ما يقدّم لك صوت جهير قويًا وهادرًا. يبلغ المدى اللاسلكي 10 م.
هل تشغّل الموسيقى من Spotify؟ يتميّز راديو الإنترنت المزوّد بتقنية Bluetooth هذا بتوافقه مع Spotify Connect. يمكنك استخدام هاتفك المحمول كأداة للتحكم عن بُعد أثناء بث الراديو أفضل إرسال لتطبيق Spotify، مباشرة من خوادم Spotify. يمكنك أيضًا التشغيل من خدمات موسيقى أخرى عبر جهازك المحمول.
تسمح لك وظيفة مؤقت السكون بالحصول على نوم هنيء وأنت تستمع إلى محطة الراديو المفضّلة لديك في الخلفية. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك وظيفة المنبّه المزدوج بتعيين منبّهَين مختلفَين، ما يجعلها وظيفة مثالية إذا كنت تحب الضغط على زر التأجيل بعد تشغيل المنبّه للمرة الأولى، أو إذا كان شريكك يحتاج إلى الاستيقاظ قبلك.
فتحة عاكسة للجهير، لطبقات صوت منخفضة كاملة وقوية
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الصوت
تقنية Bluetooth® اللاسلكية
الراحة
شاشة عرض
الطاقة
الملحقات
الأبعاد