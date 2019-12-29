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ساعة مزودة بمنبه

TAPR702/98

صغيرة وذكية

اخلد إلى النوم أثناء الاستماع إلى محطة البودكاست المفضّلة لديك وشغّل قائمة الأغاني الصباحية عندما تستيقظ. تسمح لك ساعة المنبّه هذه المزوّدة بتقنية Bluetooth ببث الصوت من أجهزتك المحمولة، كما أنها تأتي مع شاحن Qi لاسلكي ونقطة شحن عبر USB.

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صغيرة وذكية

  • Bluetooth®‎

  • مع شاحن هاتف لاسلكي

اضغط للإقران، ولتأجيل المنبّه/ضبط مستوى السطوع، ولضبط مستوى الصوت، وللتشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتًا

اضغط للإقران، أو لتأجيل المنبّه/ضبط السطوع، أو لضبط مستوى الصوت، أو للتشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتًا. أما بالنسبة إلى الهواتف الأقدم، فيتوفّر منفذ USB للشحن.

شاشة واضحة وبسيطة

تتوهّج شاشة رقمية كبيرة تظهر الوقت خلف الطبقة الخارجية المغلّفة بالقماش في ساعة المنبّه هذه المزوّدة بتقنية Bluetooth.

تكرار المنبّه لتأجيله لوقت إضافي

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.