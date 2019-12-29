ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
TAPR702/98
صغيرة وذكية
اخلد إلى النوم أثناء الاستماع إلى محطة البودكاست المفضّلة لديك وشغّل قائمة الأغاني الصباحية عندما تستيقظ. تسمح لك ساعة المنبّه هذه المزوّدة بتقنية Bluetooth ببث الصوت من أجهزتك المحمولة، كما أنها تأتي مع شاحن Qi لاسلكي ونقطة شحن عبر USB.
Bluetooth®
مع شاحن هاتف لاسلكي
اضغط للإقران، أو لتأجيل المنبّه/ضبط السطوع، أو لضبط مستوى الصوت، أو للتشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتًا. أما بالنسبة إلى الهواتف الأقدم، فيتوفّر منفذ USB للشحن.
تتوهّج شاشة رقمية كبيرة تظهر الوقت خلف الطبقة الخارجية المغلّفة بالقماش في ساعة المنبّه هذه المزوّدة بتقنية Bluetooth.
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