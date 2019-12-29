صغيرة وذكية

اخلد إلى النوم أثناء الاستماع إلى محطة البودكاست المفضّلة لديك وشغّل قائمة الأغاني الصباحية عندما تستيقظ. تسمح لك ساعة المنبّه هذه المزوّدة بتقنية Bluetooth ببث الصوت من أجهزتك المحمولة، كما أنها تأتي مع شاحن Qi لاسلكي ونقطة شحن عبر USB.