مؤقت السكون. اخلد إلى النوم أثناء الاستماع إلى نغماتك المفضّلة

اخلد إلى النوم واستمتع بنوم هنيء أثناء تشغيل محطة البودكاست أو قائمة الأغاني المفضّلة لديك في الخلفية. يمكنك تعيين مؤقّت السكون في الساعة لتشغيل المحتوى من جهازك لغاية ساعتَين. وبعد انقضاء الوقت المحدد مسبقًا، يتوقف مكبر الصوت عن التشغيل، فلن تضطر إلى الاستيقاظ في منتصف الليل وأنت تتساءل عن سبب تشغيل الموسيقى!