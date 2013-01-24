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ساعة مزودة بمنبه

TAPR702/98
التصنيف الإجمالي / 5
  • صغيرة وذكية صغيرة وذكية صغيرة وذكية
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    ساعة مزودة بمنبه

    TAPR702/98
    التصنيف الإجمالي / 5

    صغيرة وذكية

    اخلد إلى النوم أثناء الاستماع إلى محطة البودكاست المفضّلة لديك وشغّل قائمة الأغاني الصباحية عندما تستيقظ. تسمح لك ساعة المنبّه هذه المزوّدة بتقنية Bluetooth ببث الصوت من أجهزتك المحمولة، كما أنها تأتي مع شاحن Qi لاسلكي ونقطة شحن عبر USB. إكتشف كلّ المميزات

    ساعة مزودة بمنبه

    صغيرة وذكية

    اخلد إلى النوم أثناء الاستماع إلى محطة البودكاست المفضّلة لديك وشغّل قائمة الأغاني الصباحية عندما تستيقظ. تسمح لك ساعة المنبّه هذه المزوّدة بتقنية Bluetooth ببث الصوت من أجهزتك المحمولة، كما أنها تأتي مع شاحن Qi لاسلكي ونقطة شحن عبر USB. إكتشف كلّ المميزات

    صغيرة وذكية

    اخلد إلى النوم أثناء الاستماع إلى محطة البودكاست المفضّلة لديك وشغّل قائمة الأغاني الصباحية عندما تستيقظ. تسمح لك ساعة المنبّه هذه المزوّدة بتقنية Bluetooth ببث الصوت من أجهزتك المحمولة، كما أنها تأتي مع شاحن Qi لاسلكي ونقطة شحن عبر USB. إكتشف كلّ المميزات

    ساعة مزودة بمنبه

    صغيرة وذكية

    اخلد إلى النوم أثناء الاستماع إلى محطة البودكاست المفضّلة لديك وشغّل قائمة الأغاني الصباحية عندما تستيقظ. تسمح لك ساعة المنبّه هذه المزوّدة بتقنية Bluetooth ببث الصوت من أجهزتك المحمولة، كما أنها تأتي مع شاحن Qi لاسلكي ونقطة شحن عبر USB. إكتشف كلّ المميزات

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      صغيرة وذكية

      • Bluetooth®‎
      • مع شاحن هاتف لاسلكي

      شاشة واضحة وبسيطة

      تتوهّج شاشة رقمية كبيرة تظهر الوقت خلف الطبقة الخارجية المغلّفة بالقماش في ساعة المنبّه هذه المزوّدة بتقنية Bluetooth.

      مفاتيح التحكّم على اللوحة العلوية اللامعة

      تتوفر مفاتيح التحكّم على اللوحة العلوية اللامعة تخفي بدورها لوحة الشحن اللاسلكي Qi لهاتفك.

      اضغط للإقران، ولتأجيل المنبّه/ضبط مستوى السطوع، ولضبط مستوى الصوت، وللتشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتًا

      اضغط للإقران، أو لتأجيل المنبّه/ضبط السطوع، أو لضبط مستوى الصوت، أو للتشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتًا. أما بالنسبة إلى الهواتف الأقدم، فيتوفّر منفذ USB للشحن.

      مؤقت السكون. اخلد إلى النوم أثناء الاستماع إلى نغماتك المفضّلة

      اخلد إلى النوم واستمتع بنوم هنيء أثناء تشغيل محطة البودكاست أو قائمة الأغاني المفضّلة لديك في الخلفية. يمكنك تعيين مؤقّت السكون في الساعة لتشغيل المحتوى من جهازك لغاية ساعتَين. وبعد انقضاء الوقت المحدد مسبقًا، يتوقف مكبر الصوت عن التشغيل، فلن تضطر إلى الاستيقاظ في منتصف الليل وأنت تتساءل عن سبب تشغيل الموسيقى!

      وظيفة المنبّه المزدوج، لتعيين منبّهَين

      تسمح لك وظيفة المنبّه المزدوج بتعيين منبّهَين مختلفَين، ما يجعلها وظيفة مثالية إذا كنت تحب الضغط على زر التأجيل بعد تشغيل المنبّه للمرة الأولى، أو إذا كان شريكك يحتاج إلى الاستيقاظ قبلك.

      المواصفات التقنية

      • تقنية Bluetooth®‎ اللاسلكية

        ملفات التعريف
        • A2DP
        • AVRCP
        النطاق
        10 ميغابايت (مساحة فارغة)
        الإصدار
        النسخة 4.2

      • جاري الشحن

        إخراج الطاقة اللاسلكي
        إخراج الطاقة اللاسلكي
        10 واط
        أجهزة USB
        5 فولت، 1 أمبير

      • الساعة

        نوع
        رقمي
        تنسيق الوقت
        • 12 س
        • 24 س
        شاشة عرض
        LED

      • المنبه

        مصدر المنبه
        • طنين
        • Bluetooth
        عدد المنبهات
        2
        غفوة (تكرار المنبه)
        نعم، 9 ق
        مؤقت السكون
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 ق

      • الراحة

        التحكم في شدة الصوت
        زيادة/خفض
        التنبيهات
        • وقت تنبيه مزدوج
        • استيقاظ لطيف
        • إعادة التنبيه (غفوة)
        • Bluetooth أو صافرة المنبّه
        سطوع الشاشة
        عالٍ/ متوسط/ منخفض
        مؤقت السكون
        نعم

      • الصوت

        نظام الصوت
        استيريو
        قوة الإخراج (RMS)
        2 واط x ‏2
        التحكم في مستوى الصوت
        رقمي

      • الطاقة

        نوع الطاقة
        إدخال التيار المتردد
        وحدة تزويد بالطاقة
        240-100 فولت من التيار المتردد، 50/60 هرتز
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        < 1 واط
        بطارية احتياطية
        AAA عدد 2 (غير مضّمنة)

      • الملحقات

        دليل البدء السريع
        نعم
        الكفالة
        كتيّب الضمان

      • الأبعاد

        نوع العلبة
        D-box
        أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
        225 x‏ 85 x‏ 167 مم
        الوزن الصافي
        0,475  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0,625  كلغ
        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        135 x‏ 135 x‏ 61  ملليمترًا
        وزن المنتج
        0.3  كلغ

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