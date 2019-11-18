إدخالان للميكروفون وإدخال واحد للغيتار (6,3 مم)

تتيح لك إدخالات الميكروفون والغيتار (6,3 مم) الارتقاء بالحفلة إلى المستوى التالي. يمكنك تأدية الأغاني من قائمة تشغيل أو العزف بحماس تام. يمكنك حتى خفت أصوات الأغنية التي تغنيها بحيث لا تسمع سوى صوتك. كذلك، تمنحك تأثيرات الكاريوكي الممتعة القدرة على إضافة صدى إلى الأصوات، أو تبديل تأثيرات الأصوات من صوت نسائي إلى رجالي، وبالعكس!