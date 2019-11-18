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مكبر صوت بتقنية Bluetooth مخصص للحفلات

TANX200/98

استسلم لصوت الجهير

استمتع بصوت مدوٍّ بفضل مكبر الصوت بتقنية Bluetooth المخصص للحفلات، فهو يتميّز بمشغلَين لصوت جهير صاخب! يمكنك توصيل غيتار وميكروفون لتشغيل نغماتك الخاصة. استمتع بتأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات، ووظائف كاريوكي ممتعة، ووقت تشغيل يبلغ 14 ساعة.

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استسلم لصوت الجهير

  • Bluetooth®‎

وقت تشغيل يبلغ 14 ساعة. صوت عالٍ وقوي مع صوت جهير مدوٍّ

يحتوي مكبر الصوت القوي هذا على كل ما تحتاج إليه لبدء الحفلة على الأصول! اجعل أرجاء الغرفة تتمايل على الإيقاع بفضل الصوت القوي والجهير المدوّي. واستمتع بوقت تشغيل يبلغ 14 ساعة بعد عملية شحن واحدة، للاستماع إلى الموسيقى طوال الليل.

تأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات. أشعل الحماس على وقع الموسيقى

أشعل حماس الرقص لدى الجميع بفضل التأثيرات الضوئية الخاصة بالحفلات. تنبض الأضواء الملوّنة على مكبرات الصوت على إيقاع الموسيقى أو تومض بترتيبات مختلفة أو تبقى مضيئة في توهج ثابت.

إدخالان للميكروفون وإدخال واحد للغيتار (6,3 مم)

تتيح لك إدخالات الميكروفون والغيتار (6,3 مم) الارتقاء بالحفلة إلى المستوى التالي. يمكنك تأدية الأغاني من قائمة تشغيل أو العزف بحماس تام. يمكنك حتى خفت أصوات الأغنية التي تغنيها بحيث لا تسمع سوى صوتك. كذلك، تمنحك تأثيرات الكاريوكي الممتعة القدرة على إضافة صدى إلى الأصوات، أو تبديل تأثيرات الأصوات من صوت نسائي إلى رجالي، وبالعكس!

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.