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TAM6805/10
منتج متكامل
شغّل كل المحتويات بفضل نظام micro الصغير والمتكامل هذا والمزوّد بميزة راديو الإنترنت وSpotify Connect وBluetooth ومشغّل أقراص CD. يمكنك أيضًا توصيل مصادر أخرى عبر إدخال الصوت أو USB. استمتع بصوت أغنى من نظام يتّسع في أي غرفة تقريبًا.
راديو الإنترنت وراديو DAB+
Bluetooth وSpotify Connect
USB وMP3-CD
50 واط
أترغب في نمط الهيب هوب، أو الكورس أو السيمفونية أو أوبرا الروك؟ مهما يكن النمط الذي تحبه، فوظيفة التحكم الرقمي بالصوت هذه التي يوفرها نظام micro الصغير تسمح لك بالاستمتاع بالنمط أكثر. اختر من أنماط الصوت المحددة مسبقًا لتصدح الموسيقى بأفضل صوت ممكن.
يمكنك الاختيار بين النغمات الكلاسيكية وأحدث محطات البودكاست. كما أصبح بإمكانك بث أفضل إرسال لتطبيق Spotify من خلال شبكة الاتصال اللاسلكية Wi-Fi بفضل Spotify Connect. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بث قوائم التشغيل والمزيد غير ذلك من خلال Bluetooth أو تشغيل أقراص CD أو الاتصال بمصادر أخرى عبر إدخال الصوت أو USB.
إن راديو الإنترنت هو تذكرتك للاستماع إلى آلاف المحطات حول العالم التي تبث شتى أنواع البرامج. أما الموالف الرقمي، فيمنحك إرسالاً واضحًا. هذا ويمكنك تعيين محطات محددة مسبقًا من محطات راديو الإنترنت أو راديو DAB+ أو راديو FM المفضّلة لديك.
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