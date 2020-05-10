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راديو الإنترنت

TAM2805/10
التصنيف الإجمالي / 5
  • رفيع جدًا. مليء بالميزات. رفيع جدًا. مليء بالميزات. رفيع جدًا. مليء بالميزات.
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    راديو الإنترنت

    TAM2805/10
    التصنيف الإجمالي / 5

    رفيع جدًا. مليء بالميزات.

    أليس لديك مساحة كافية؟ لا تساوم على الترفيه. يمنحك هذا النظام الصغير والرفيع والقابل للتركيب على الحائط ميزة راديو الإنترنت وDAB+‎ بالإضافة إلى التوافق مع Spotify Connect وإمكانية البث عبر Bluetooth. يمكنك حتى توصيل مشغّل أقراص CD أو مشغّل التسجيل. إكتشف كلّ المميزات

    راديو الإنترنت

    رفيع جدًا. مليء بالميزات.

    أليس لديك مساحة كافية؟ لا تساوم على الترفيه. يمنحك هذا النظام الصغير والرفيع والقابل للتركيب على الحائط ميزة راديو الإنترنت وDAB+‎ بالإضافة إلى التوافق مع Spotify Connect وإمكانية البث عبر Bluetooth. يمكنك حتى توصيل مشغّل أقراص CD أو مشغّل التسجيل. إكتشف كلّ المميزات

    رفيع جدًا. مليء بالميزات.

    أليس لديك مساحة كافية؟ لا تساوم على الترفيه. يمنحك هذا النظام الصغير والرفيع والقابل للتركيب على الحائط ميزة راديو الإنترنت وDAB+‎ بالإضافة إلى التوافق مع Spotify Connect وإمكانية البث عبر Bluetooth. يمكنك حتى توصيل مشغّل أقراص CD أو مشغّل التسجيل. إكتشف كلّ المميزات

    راديو الإنترنت

    رفيع جدًا. مليء بالميزات.

    أليس لديك مساحة كافية؟ لا تساوم على الترفيه. يمنحك هذا النظام الصغير والرفيع والقابل للتركيب على الحائط ميزة راديو الإنترنت وDAB+‎ بالإضافة إلى التوافق مع Spotify Connect وإمكانية البث عبر Bluetooth. يمكنك حتى توصيل مشغّل أقراص CD أو مشغّل التسجيل. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل أنظمة الصوت المنزلية

      رفيع جدًا. مليء بالميزات.

      • DAB+‎
      • Spotify Connect
      • Bluetooth®‎

      نظام صغير واحد لكل الموسيقى التي تحبّها

      هل تبحث عمّا تستمتع إليه؟ يزوّدك هذا النظام الصغير براديو رقمي أو راديو إنترنت خالٍ من التشويش من آلاف المحطات حول العالم. يمكنك بث الموسيقى ومحطات البودكاست والمزيد غير ذلك عبر Bluetooth، أما إدخالات الصوت فتتولّى تشغيل الصوت من المصادر السلكية.

      مثالي للمساحات الأصغر

      يمكنك وضع هذا النظام الصغير والرفيع بطريقة مستقلة على قدم مضمّنة، أو إزالة القدم لتركيبه مباشرة على الحائط. يأتي مزوّدًا بمشغّلَين كاملَي النطاق لتوفير صوت استيريو واضح جدًا.

      تشغيل سهل واستماع رائع

      هل تشغّل الموسيقى من Spotify؟ يتميّز راديو الإنترنت المزوّد بتقنية Bluetooth هذا بتوافقه مع Spotify Connect. يمكنك استخدام هاتفك المحمول كجهاز للتحكّم عن بُعد أثناء بث الراديو أفضل إرسال لتطبيق Spotify، مباشرة من خوادم Spotify. كذلك، يأتي مزوّدًا بمشغّلَين كاملَي النطاق لتوفير صوت استيريو واضح جدًا.

      الملاءمة والتحكّم

      جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام لتكون وظائف النظام في متناول يديك. تعرض لوحة الشاشة الملوّنة معلومات حول الألبوم والأغنية من Spotify Connect، وشعارات المحطات أثناء استخدام راديو الإنترنت أو DAB+‎.

      منبّه. استيقظ على صوت محطة الراديو المفضّلة لديك أو على نغمة المنبّه

      يأتي هذا النظام الصغير والرفيع مزوّدًا بوظيفة المنبّه العملية، مما يجعله مثاليًا لغرف النوم. استيقظ مبتسمًا على صوت محطة الراديو المفضّلة لديك، أو اختر نغمة منبّه بسيطة.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        الحد الأقصى لقوة الإخراج (جذر متوسط المربعات)
        10 واط
        تحسين الصوت
        • التحكم بالصوت الرقمي
        • نظام مكبر صوت عاكس للجهير
        • مضخم الجهير الديناميكي
        وضع الصوت
        • بوب
        • جاز
        • روك
        • كلاسيكية
        • مسطح
        التحكم في مستوى الصوت
        رقمي زيادة/خفض
        الاستجابة للتردد
        63-20000 هرتز
        معاوقة مكبر الصوت
        6 أوم

      • مكبرات الصوت

        عدد قنوات الصوت
        2.0
        تكوين المشغّل
        المجموعة الكاملة
        عدد المشغلات بنطاق كامل
        2
        قطر المشغّل بنطاق كامل
        2.75 بوصة

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        نوع الموالف
        رقمي
        نطاقات جهاز الموالفة
        • FM
        • DAB/DAB+
        • راديو الإنترنت
        هوائي
        هوائي FM (75 أوم)
        التعيين المسبق للمحطات
        20 محطة (راديو FM) و20 محطة (راديو DAB)
        نظام RDS
        نعم.

      • إمكانية الاتصال

        WiFi
        ‎802.11 a/b/g/n
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        نطاق Bluetooth
        10 ميغابايت (مساحة فارغة)
        إصدار Bluetooth
        4.2
        منفذ إدخال الصوت
        3,5 مم
        مقبس سماعة الرأس
        1‏x ‏3,5 مم
        المنزل الذكي
        Spotify Connect
        معيار DLNA
        غير متوفرة

      • الراحة

        تحديث الساعة
        DAB‎/راديو الإنترنت
        نوع شاشة العرض
        شاشة TFT بحجم 2,4 بوصات
        تحسينات شاشة العرض
        التحكم بدرجة السطوع
        التنبيهات
        نعم، Buzzer، راديو الإنترنت، راديو DAB، راديو FM
        عدد المنبهات
        2
        مؤقت السكون
        نعم
        جهاز تحكم عن بُعد
        نعم

      • التصميم

        مكونات النظام
        الوحدة الأساسية
        قابل للتركيب على الحائط
        نعم

      • التوافق

        تحكّم بالهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي عبر التطبيق
        لا

      • الطاقة

        نوع المحوّل
        تيار متردد خارجي
        وحدة تزويد بالطاقة
        110-240 فولت، 50/60 هرتز

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • محوّل طاقة التيار المتردد
        • هوائي FM
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • حامل للتثبيت بالحائط
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب الضمان

      • الأبعاد

        الوحدة الرئيسية (العرض×الارتفاع×العمق)
        400 x‏ 220 x‏ 110  ملليمترًا
        وزن الوحدة الرئيسية
        1,71  كلغ

      • أبعاد العلبة

        العمق
        15.6  سم
        EAN
        ‎48 95229 10777 9
        الوزن الإجمالي
        2,807  كلغ
        الارتفاع
        31.5  سم
        الوزن الصافي
        1,707  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        1.1  كلغ
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        صندوق
        طريقة العرض على الرف
        أفقيًا
        العرض
        45.5  سم

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • محوّل طاقة التيار المتردد
      • هوائي FM
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • حامل للتثبيت بالحائط
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب الضمان

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