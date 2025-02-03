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سماعات رأس لاسلكية للأطفال توضع على الأذن

TAK4200MP/00

2 الجوائز

آمنة وممتعة ومناسبة للسفر

بفضل مصابيح LED الملونة على غطائي الأذنين وميزة مشاركة الصوت اللاسلكية الممتعة، صُممت سماعات الرأس هذه ليحبها الأطفال. مستوى الصوت فيها محدود لحماية آذان الصغار، كما يتيح وضع السفر الخاص للأطفال الاستماع بأمان حتى في البيئات الأكثر ضجيجًا.

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آمنة وممتعة ومناسبة للسفر

  • سماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن

  • مستوى الصوت محدود إلى 85 dB

  • مصابيح LED. مشاركة الصوت

  • متينة وقابلة للطي

آمنة دائمًا وممتعة دائمًا. حدود لمستوى الصوت في المنزل وأثناء السفر*

آمنة دائمًا وممتعة دائمًا. حدود لمستوى الصوت في المنزل وأثناء السفر*

صُممت سماعات الرأس هذه خصيصًا لتوفير أمان إضافي لآذان الأطفال، ويُحد مستوى الصوت فيها عند 75 dB للاستماع في المنزل أو أثناء الدراسة. وللاستماع في البيئات الأكثر ضوضاءً خارج المنزل، يمكن للوالدين استخدام تطبيق Philips Headphones لضبط حد مستوى الصوت في وضع السفر عند 85 dB.*

راحة مناسبة للأطفال وسهولة في الاستخدام

راحة مناسبة للأطفال وسهولة في الاستخدام

تسهّل أزرار التحكم الدائرية الكبيرة الموجودة أسفل غطائي الأذنين على الأطفال استخدام سماعات الرأس هذه، بينما توفر أغطية الأذنين الأصغر حجمًا والمزوّدة بوسائد ناعمة راحة أثناء الارتداء. يمكن تعديل طوق الرأس المبطّن بسهولة للحصول على المقاس المثالي، كما يتميز بنقاط في الخلف تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء سماعات الرأس.

تصميم ملوّن مزوّد بمصابيح LED

تصميم ملوّن مزوّد بمصابيح LED

تندمج مصابيح LED الملوّنة في غطائي الأذنين مع التصميم متعدد الألوان لسماعات الرأس هذه لتمنحها مظهرًا لافتًا بكل الطرق المناسبة. يمكن ضبط مصابيح LED لتتوهج بألوان مختلفة: وهي ميزة رائعة للأطفال الذين يريدون التعبير عن أسلوبهم الخاص.

المواصفات التقنية

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الجوائز

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. مستوى الصوت محدود إلى 75 ديسيبل في الوضع العادي و85 ديسيبل في وضع السفر، وفقًا لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.