آمنة دائمًا وممتعة دائمًا. حدود لمستوى الصوت في المنزل وأثناء السفر*

صُممت سماعات الرأس هذه خصيصًا لتوفير أمان إضافي لآذان الأطفال، ويُحد مستوى الصوت فيها عند 75 dB للاستماع في المنزل أو أثناء الدراسة. وللاستماع في البيئات الأكثر ضوضاءً خارج المنزل، يمكن للوالدين استخدام تطبيق Philips Headphones لضبط حد مستوى الصوت في وضع السفر عند 85 dB.*