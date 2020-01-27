بنك طاقة من Georg Jensen وPhilips

إذا كنت تبحث عن التكنولوجيا بجهاز أنيق، فبنك الطاقة هذا مناسب لك. يتميّز بتصميم دقيق من الجلد باللون البني الداكن وعناصر من الفولاذ المصقول، كما يتضمّن الهيكل لوحة الشحن اللاسلكي Qi. بالإضافة إلى ذلك، إن الشريط القابل للفك عبارة عن كبل للتحويل من USB-A إلى USB-C أيضًا.