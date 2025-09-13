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TAFT1/10
مصمم لصوت عالي الدقة
يدعوك مشغل الأسطوانات FT1 المزود بتقنية Bluetooth® للاستمتاع بترف الموسيقى التي تحبها. يدور طبق الألمنيوم المصبوب بدقة متناهية لتشغيل أسطوانات الفينيل، كما يتوفر مشغل أقراص CD مدمج أيضًا. ويمكنك إعداده وتشغيله لاسلكيًا أو سلكيًا.
مشغل أسطوانات ومشغل أقراص CD
Bluetooth® 5.4، Auracast™
مكونات عالية الجودة
مخرج صوت إضافي RCA، ومنفذ سماعات رأس
ألبومات. أسطوانات EP. أغنيات منفردة. صُمم مشغل الأسطوانات Philips Fidelio FT1 بمكونات عالية الجودة لتستمتع بأفضل أداء من أسطواناتك لسنوات طويلة. يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 rpm: ما عليك سوى تدوير مقبض التحكم الملموس ذي السرعتين لاختيار السرعة المناسبة، ثم إنزال الإبرة.
سواء كان قرصًا قديمًا يضم مزيجًا من الأغاني من أيام زمان أو إصدارًا جديدًا، ضع القرص الفضي في صينية التحميل الأمامية واستمتع بالموسيقى العزيزة عليك. يدعم مشغل CD المدمج جميع تنسيقات CD، ويمكنك الاطلاع على معلومات المقطع والتشغيل على شاشة LED الواضحة.
يقترن FT1 بسرعة بمكبرات الصوت أو سماعات الرأس اللاسلكية عبر Bluetooth®. أو يمكنك استخدام Auracast™ لبث الأسطوانات وأقراص CD التي تشغّلها إلى أي عدد تريده من مكبرات الصوت المتوافقة، ما يجعله مثاليًا للحفلات. ويمنحك دعم برنامج الترميز LC3 أفضل صوت ممكن.
المراجعات
علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وعلامة كلمة Auracast™ وشعاراتها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.