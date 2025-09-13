مشغل CD مدمج بصينية تحميل

سواء كان قرصًا قديمًا يضم مزيجًا من الأغاني من أيام زمان أو إصدارًا جديدًا، ضع القرص الفضي في صينية التحميل الأمامية واستمتع بالموسيقى العزيزة عليك. يدعم مشغل CD المدمج جميع تنسيقات CD، ويمكنك الاطلاع على معلومات المقطع والتشغيل على شاشة LED الواضحة.